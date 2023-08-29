Экс-игрок «Барселоны» Брайтвайт может продолжить карьеру во Франции

Нападающий «Эспаньола» Мартин Брайтвайт интересен «Лиллю».

Датский футболист перебрался из «Барселоны» в «Эспаньол» прошлым летом. По итогам сезона команда не смогла сохранить прописку в Ла Лиге, и 32-летний форвард с высокой долей вероятности вновь сменит прописку в ближайшие дни. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «Лилль» уже сделал официальное предложение по игроку. Стороны продолжают переговоры.

Мартин Брайтвайт записал на свой счёт 11 забитых мячей и две результативные передачи. На старте новой кампании он однажды поразил ворота соперников в двух поединках второй испанской лиги.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Брайтвайта в 5 млн евро.