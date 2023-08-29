Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Испания. Сегунда

Экс-игрок «Барселоны» Брайтвайт может продолжить карьеру во Франции

29 Августа 2023 • 22:01 Комментировать
Лилль
...
Монпелье
03.09 16:00

Нападающий «Эспаньола» Мартин Брайтвайт интересен «Лиллю».

Датский футболист перебрался из «Барселоны» в «Эспаньол» прошлым летом. По итогам сезона команда не смогла сохранить прописку в Ла Лиге, и 32-летний форвард с высокой долей вероятности вновь сменит прописку в ближайшие дни. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «Лилль» уже сделал официальное предложение по игроку. Стороны продолжают переговоры.

Мартин Брайтвайт записал на свой счёт 11 забитых мячей и две результативные передачи. На старте новой кампании он однажды поразил ворота соперников в двух поединках второй испанской лиги. 

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Брайтвайта в 5 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Лилль Мартин Брайтвайт трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИЛЛЬ МОНПЕЛЬЕ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Августа
22:01 · Испания. Сегунда
Экс-игрок «Барселоны» Брайтвайт может продолжить карьеру во Франции
21:30 · Испания. Сегунда
Болельщики «Малаги» язвительно разыграли клуб, не сделавший ни одного приобретения
26 Августа
19:50 · Испания. Сегунда
​«Спортинг» подписывает защитника за 9+3 млн евро
25 Августа
21:17 · Испания. Сегунда
«Спортинг» близок к подписанию недавней трансферной цели «Барселоны» слухи
22 Августа
16:46 · Испания. Сегунда
​Прикол дня: Футболисты «Малаги» подписали для клуба туриста 1 видео
11:55 · Испания. Ла Лига
Деку уверен, что «Барселона» совершила ошибку, отказавшись от Фреснеды
21 Августа
20:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» отказалась от трансфера Фреснеды — известна причина слухи
20 Августа
02:54 · Испания. Ла Лига
«Барселона» выбыла из борьбы за 18-летнюю восходящую звезду
19 Августа
02:07 · Англия. Премьер-лига
Гранд АПЛ лидирует в борьбе за Фреснеду, на которого претендует «Барселона» слухи
18 Августа
03:38 · Испания. Сегунда
Касорлу эффектно представили в «Овьедо», нарядив в одежды Гэндальфа
17 Августа
22:09 · Испания. Ла Лига
«Эспаньол» опережает «Барселону» по проданным абонемента на сезон-2023/24
12:36 · Испания. Ла Лига
Деку советует «Барселоне» подписать Фреснеду
16 Августа
20:05 · Англия. Премьер-лига
Касорла нашёл новый клуб в испанской Сегунде официально
14 Августа
14:55 · Испания. Ла Лига
Монтес, которым интересовалось «Динамо», может перейти в «Альмерию»
11 Августа
10:16 · Испания. Ла Лига
Хави не нравится вариант с покупкой Фреснеды
Все новости
Рекомендуем