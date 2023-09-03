Гол Языджи со штрафного принёс «Лиллю» победу над «Монпелье»

Середняки Лиги 1 «Лилль» и «Монпелье» выдали достаточно событийный матч, правда, при обилии ударов по воротам голов было не так много. Хорошо нам известный Юсуф Языджи уже на второй минуте шикарно пробил со штрафного - 1:0. Гости отыгрались на 88-й минуте, но ВАР отменил гол Келвина Йебоа - вне игры.
«Доги» в итоге победили и с 7 очками поднялись к группе лидеров.
Протокол игры
|(1:0) Языджи Юсуф2'
Шевалье Люка•Сантос Тиаго•Йоро Лени•Рибейро Александро• 74'Языджи Юсуф•Гудмундссон Габриэль•Андре Бенжамин•Гомес Анхель 50'86' (Юмтити Самуэль (86') •Кабелла Реми70' (Харальдссон Хакон-Арнар (70') •Кавалейру Иван90' (Жегрова Эдон (90') •Дэвид Джонатан86' (Бенталеб Набиль (86')
Лекомт Бенжамен•Сако Фалае•Омерагич Бечир• 90'Куяте Кики•Силла Иссиага•Леруа Лео60' (Норден Арно (60') •Шотар Жорис•Аль-Тамари Мусса86' (Делайе Саша (86') •Саванье Тежи•Хазри Вахби76' (Йебоа Келвин (76') •Адамс Акор61' (Ферри Жордан (61')
03 сентября. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".
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