Гол Языджи со штрафного принёс «Лиллю» победу над «Монпелье»

Середняки Лиги 1 «Лилль» и «Монпелье» выдали достаточно событийный матч, правда, при обилии ударов по воротам голов было не так много. Хорошо нам известный Юсуф Языджи уже на второй минуте шикарно пробил со штрафного - 1:0. Гости отыгрались на 88-й минуте, но ВАР отменил гол Келвина Йебоа - вне игры.

«Доги» в итоге победили и с 7 очками поднялись к группе лидеров.