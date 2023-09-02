Фонсека остался недоволен работой «Лилля» в трансферное окно

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека прокомментировал работу клуба в летнее трансферное окно.

«Признаюсь, я сильно расстроен. Наверное, «Лилль» — единственный клуб во Франции, у которого всего один форвард. По этой причине мы не можем побеждать команды, которые ставят высокие цели», — приводит слова Фонсеки RMC Sport.

Тренер добавил, что «Лилль» продолжает вести поиски нападающего среди свободных агентов, но у клуба было на это четыре месяца.

После стартовых трех туров команда Фонсеки занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав четыре очка.

Завтра, 3 сентября, «Лилль» примет «Монпелье». Начало матча запланировано на 16:00 по мск.