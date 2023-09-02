Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Фонсека остался недоволен работой «Лилля» в трансферное окно

02 Сентября 2023 • 17:44 Комментировать
Лилль
...
Монпелье
1 1.80 X 4.20 2 4.10
Через 21 ч. 21 мин.

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека прокомментировал работу клуба в летнее трансферное окно.

«Признаюсь, я сильно расстроен. Наверное, «Лилль» — единственный клуб во Франции, у которого всего один форвард. По этой причине мы не можем побеждать команды, которые ставят высокие цели», — приводит слова Фонсеки RMC Sport.

Тренер добавил, что «Лилль» продолжает вести поиски нападающего среди свободных агентов, но у клуба было на это четыре месяца.

После стартовых трех туров команда Фонсеки занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав четыре очка.

Завтра, 3 сентября, «Лилль» примет «Монпелье». Начало матча запланировано на 16:00 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лилль Паулу Фонсека трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИЛЛЬ МОНПЕЛЬЕ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
38 мин
Брест Брест
Ренн Ренн
0
0
3.95 3.75 1.97
Видео
02.09.23 в 22:00
Монако Монако
Ланс Ланс
2.32 3.80 3.00
Видео
03.09.23 в 14:00
Тулуза Тулуза
Клермон Клермон
1.99 3.85 3.75
Видео
03.09.23 в 16:00
Мец Мец
Реймс Реймс
3.35 3.55 2.22
Видео
03.09.23 в 16:00
Гавр Гавр
Лорьян Лорьян
2.80 3.50 2.60
Видео
03.09.23 в 16:00
Лилль Лилль
Монпелье Монпелье
1.59 4.50 5.60
Видео
03.09.23 в 18:05
Ницца Ницца
Страсбург Страсбург
1.89 3.85 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Сентября
18:09 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» отреагировали на новость об интересе к игроку «ПСЖ» Экитике
17:44 · Франция. Лига 1
Фонсека остался недоволен работой «Лилля» в трансферное окно
14:53 · Франция. Лига 1
«Аль-Араби» предложил за Верратти 50 миллионов евро
10:01 · Франция. Лига 1
Коло-Муани: «Меня привлёк проект «ПСЖ», не терпится поиграть в этих цветах» 1
09:46 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» высказались о покупке Коло-Муани
08:10 · Италия. Серия А
Малиновский раскрыл причину ухода из «Марселя»
07:55 · Франция. Лига 1
Бернат перешёл из «ПСЖ» в «Бенфику» официально
02:59 · Испания. Ла Лига
Вальдано предупредил Мбаппе 1
00:21 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» предложил 40 млн евро за форварда «ПСЖ» 2 слухи
00:10 · Франция. Лига 1
«Марсель» упустил победу над «Нантом», играя почти весь матч в большинстве
00:05 · Россия. Премьер-лига
Агент прокомментировал срыв перехода Изидора в «Мец» эксклюзив
01 Сентября
23:57 · Россия. Премьер-лига
Переход Изидора в «Мец» сорвался
23:47 · Франция. Лига 1
Агилар перебрался из «Монако» в «Ланс» официально
22:48 · Англия. Премьер-лига
Шмейхель и «Ницца» расторгли контракт официально
22:21 · Германия. Бундеслига
Романо: «Коло-Муани переходит в «ПСЖ» за 90 млн евро»
Все новости
Рекомендуем