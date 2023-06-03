Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Что выиграл Месси с «ПСЖ»

03 Июня 2023 • 21:00 Комментировать

Лионель Месси не станет продлевать контракт с «ПСЖ». Французский клуб официально объявил об уходе аргентинского форварда.

За два сезона в «ПСЖ» Месси выиграл три трофея. Дважды Лео становился чемпионом Франции, а ещё один раз он имел возможность поднять над головой Суперкубок страны.

Что до Лиги чемпионов, то «ПСЖ» с Месси в обоих сезонах вылетал уже на стадии 1/8 финала. Правда, соперники были очень серьёзными – «Реал» и «Бавария».

Пока непонятно, в какой клуб перейдёт Лионель Месси. Вернуть 35-летнего аргентинца в свои ряды хочет «Барселона». Также интерес к звезде футбола проявляют «Аль-Хиляль» и «Интер Майами».

«Аль-Хиляль» назначил дату объявления о трансфере Месси

Первые слова Месси об уходе из «ПСЖ»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.06.23 в 22:00
ПСЖ ПСЖ
Клермон Клермон
1.27 6.80 9.80
Видео
03.06.23 в 22:00
Труа Труа
Лилль Лилль
8.40 5.60 1.34
Видео
03.06.23 в 22:00
Монако Монако
Тулуза Тулуза
1.56 4.60 5.40
Видео
03.06.23 в 22:00
Ницца Ницца
Лион Лион
2.60 3.70 2.60
Видео
03.06.23 в 22:00
Реймс Реймс
Монпелье Монпелье
2.11 3.70 3.40
Видео
03.06.23 в 22:00
Осер Осер
Ланс Ланс
4.50 3.90 1.78
Видео
03.06.23 в 22:00
Лорьян Лорьян
Страсбург Страсбург
2.70 3.45 2.65
Видео
03.06.23 в 22:00
Брест Брест
Ренн Ренн
4.30 3.90 1.81
Видео
03.06.23 в 22:00
Аяччо Аяччо
Марсель Марсель
7.20 4.90 1.43
Видео
03.06.23 в 22:00
Нант Нант
Анже Анже
1.66 4.20 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Июня
21:30 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Клермон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:30 · Франция. Лига 1
«Монако» - «Тулуза»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:00 · Франция. Лига 1
Что выиграл Месси с «ПСЖ»
20:51 · Франция. Лига 1
Чего добился Месси в «ПСЖ» 1
18:24 · Испания. Ла Лига
Месси ждёт чётких сигналов от «Барселоны» 1
17:17 · Франция. Лига 1
«Аль-Хиляль» освободил место для Месси – ушёл нападающий
16:57 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» нацелился на защитника «Арсенала»
16:23 · Франция. Лига 1
Клуб МЛС придумал, как повысить шансы на подписание Месси
15:24 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» определились с новым тренером 2 слухи
14:23 · Испания. Ла Лига
Хави: «Возвращение Месси – один из приоритетов «Барселоны» в летнее окно»
11:57 · Англия. Премьер-лига
Симеоне выбрал лучшего между Мбаппе, Холанном и Винисиусом
11:18 · Франция. Лига 1
Источник: Рамос может продолжить карьеру в Саудовской Аравии слухи
11:13 · Италия. Серия А
«Милан» и «Наполи» нашли усиление во Франции
08:49 · Франция. Лига 1
Орещук подвёл итог карьеры Месси в «ПСЖ»
08:31 · Испания. Ла Лига
Левандовски: «Жду Месси в «Барселоне»
Все новости
Рекомендуем