Что выиграл Месси с «ПСЖ»

Лионель Месси не станет продлевать контракт с «ПСЖ». Французский клуб официально объявил об уходе аргентинского форварда.

За два сезона в «ПСЖ» Месси выиграл три трофея. Дважды Лео становился чемпионом Франции, а ещё один раз он имел возможность поднять над головой Суперкубок страны.

Что до Лиги чемпионов, то «ПСЖ» с Месси в обоих сезонах вылетал уже на стадии 1/8 финала. Правда, соперники были очень серьёзными – «Реал» и «Бавария».

Пока непонятно, в какой клуб перейдёт Лионель Месси. Вернуть 35-летнего аргентинца в свои ряды хочет «Барселона». Также интерес к звезде футбола проявляют «Аль-Хиляль» и «Интер Майами».

«Аль-Хиляль» назначил дату объявления о трансфере Месси

Первые слова Месси об уходе из «ПСЖ»