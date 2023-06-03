Первые слова Месси об уходе из «ПСЖ»

Как и ожидалось, Лионель Месси покидает «ПСЖ». В субботу вечером гранд Лиги 1 официально объявил о расставании с семикратным обладателем «Золотого мяча». На страницах клубного сайта парижан опубликованы первые слова 35-летнего аргентинца об уходе из «ПСЖ».

«Спасибо клубу, городу Париж и его жителям за эти два года. Я желаю им всего наилучшего в будущем», - сказал Месси.

В субботу «ПСЖ» на своём поле примет «Клермон» в заключительном туре чемпионата Франции. Не пропустите трансляцию матча в текстовом формате.

В 74 поединках за «ПСЖ» Лионель Месси забил 32 гола и отдал 35 голевых передач.

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