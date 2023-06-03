«ПСЖ» официально объявил о том, что пути клуба и Лионеля Месси расходятся. По завершению сезона звёздный аргентинский футболист уходит из парижского клуба.

За «ПСЖ» Лионель Месси провёл 74 матча. В них аргентинец записал на свой счёт 32 гола и 35 голевых передач.

В субботу вечером «ПСЖ» проведёт последний матч нынешнего сезона – против «Клермона». Теперь понятно, что для Месси это будет прощальная игра на «Парк де Пренс». Не пропустите подробную текстовую трансляцию.

Где продолжит карьеру Лео Месси, пока непонятно. В прессе называются три возможных клуба – «Аль-Хиляль», «Барселона» и «Интер Майами».

«Аль-Хиляль» назначил дату объявления о трансфере Месси