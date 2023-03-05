«Лорьян» отстоял нулевую ничью в матче с «Лионом»

В 26-м туре Лиги 1 встретились середняки, «Лион» и «Лорьян». «Ткачи» были чуть острее, но свой перевес не смогли воплотить в голы. Первый опасный момент случился лишь на 51-й минуте, когда Корентен Толиссо все же не смог пробить голкипера. Также Бредли Баркола имел шансы, но все же промах. Райану Шерки никто не мешал расстреливать ворота - мимо.
«Лион» идет на 10-м месте и проигрывает одно очко сегодняшнему сопернику.
Протокол игры
Манноне Вито•Калюлю Гедеон•Меите Бамо•Тальби Монтассар•Ле Гофф Венсан•Абергель Лоран•Диарра Стефан69' (Ле Бри Тео (69') •Макенго Жан-Виктор69' (Понсо Жульен (69') •Ле Фе Энцо•Катлайн Йоанн69' (Силва Игор (69') •Бамба Дьенг76' (Коне Ибраима (76')
05 марта. Стадион "Гроупама Арена".
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