«Лорьян» отстоял нулевую ничью в матче с «Лионом»

В 26-м туре Лиги 1 встретились середняки, «Лион» и «Лорьян». «Ткачи» были чуть острее, но свой перевес не смогли воплотить в голы. Первый опасный момент случился лишь на 51-й минуте, когда Корентен Толиссо все же не смог пробить голкипера. Также Бредли Баркола имел шансы, но все же промах. Райану Шерки никто не мешал расстреливать ворота - мимо.

«Лион» идет на 10-м месте и проигрывает одно очко сегодняшнему сопернику.