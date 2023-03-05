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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лорьян» отстоял нулевую ничью в матче с «Лионом»

05 Марта 2023 • 21:01 Комментировать
Лион
0:0
Лорьян
окончен

В 26-м туре Лиги 1 встретились середняки, «Лион» и «Лорьян». «Ткачи» были чуть острее, но свой перевес не смогли воплотить в голы. Первый опасный момент случился лишь на 51-й минуте, когда Корентен Толиссо все же не смог пробить голкипера. Также Бредли Баркола имел шансы, но все же промах. Райану Шерки никто не мешал расстреливать ворота - мимо.

«Лион» идет на 10-м месте и проигрывает одно очко сегодняшнему сопернику.

Протокол игры  
Лион0:0Лорьян
Риу РемиДиоманде СиналиЛоврен ДеянЛюкеба Кастелло  66'Тальяфико НиколасЛепнан ЙоаннТолиссо Корентен 65' (Ауа Уссем ( 65') Баркола БредлиКакере МаксансШерки РайанСарр Амин 73' (Дембеле Мусса II ( 73')
Запасные: Кумбеди СаэльСарр Мамаду-НабиБоннви КейнМилагрес ЭнрикеЭль-Аруш МохамедЛега Секу
Манноне ВитоКалюлю ГедеонМеите БамоТальби МонтассарЛе Гофф ВенсанАбергель ЛоранДиарра Стефан 69' (Ле Бри Тео ( 69') Макенго Жан-Виктор 69' (Понсо Жульен ( 69') Ле Фе ЭнцоКатлайн Йоанн 69' (Силва Игор ( 69') Бамба Дьенг 76' (Коне Ибраима ( 76')
Запасные: Аушиш АдильДукуре СиринеБартуш ТеддиЙонгва ДарлинИнносент Бонке
05 марта. Стадион "Гроупама Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Лорьян
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