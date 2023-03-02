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Ауа отказал «Манчестер Юнайтед», чтобы перейти в «Айнтрахт»

02 Марта 2023 • 16:56 Комментировать
Лион
...
Лорьян
05.03 19:05

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауа продолжит карьеру в «Айнтрахте», сообщает Daily Express.

По информации источника, 24-летний француз отказался от трансфера в «Манчестер Юнайтед» и решил присоединиться к немецкому клубу по окончании нынешнего сезона, когда истечёт срок действия его контракта с «Лионом».

В текущем сезоне Ауа провёл за «Лион» 10 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Рыночная стоимость экс-игрока сборной Франции оцненивается в 20 миллионов евро.

После 25 туров чемпионата Франции «Лион» набрал 38 очков, расположившись на девятом месте турнирной таблицы.  

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Манчестер Юнайтед Айнтрахт Франкфурт Уссем Ауа
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ЛИОН ЛОРЬЯН
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