Полузащитник «Лиона» Уссем Ауа может стать футболистом клуба немецкой Бундеслиги.

По информации журналиста Кристофера Мишеля, франкфуртский «Айнтрахт» работает над подписанием французского хавбека, который летом станет свободным агентом. Сообщается, что стороны пока что не подтвердили трансфер футболиста, однако детали контракта уже согласованы.

Ранее появилась информация о возможном переходе Ауа в испанский «Бетис», а зимой сам полузащитник хотел оказаться в «Милане».

В нынешнем сезоне Уссем провёл лишь 10 матчей в рамках всех турниров, забив один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего полузащитника в 20 миллионов евро.