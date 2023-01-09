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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ницца» уволит Фавра слухи

09 Января 2023 • 18:50 Комментировать
Ницца
...
Монпелье
11.01 23:00

«Ницца» собирается уволить своего главного тренера Люсьена Фавра, об этом информирует L'Équipe. Должность исполняющего обязанности наставника команды займет Дидье Дигар.

Такое решение было принято боссами «Ниццы» после очередного поражения команды. Подопечные Фавра проиграли команде «Ле Пюи Фут» в рамках 1/32 финала Кубка Франции со счетом 0:1. Напомним, 65-летний специалист возглавляет «Ниццу» с июля 2022 года.

После 17 туров «орлята» занимают 11-е место в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе 21 очко.

В предстоящем туре чемпионата Франции «Ницца» сыграет с «Монпелье», встреча пройдет 11 января в 23:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Дидье Дигар Люсьен Фавр
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НИЦЦА МОНПЕЛЬЕ
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