Во второй раз в истории Лиги 1 в 21-м веке команда нового тренера забила шесть мячей за матч

Во Франции прошли матчи восемнадцатого тура чемпионата страны, и «Ницца» забила целых шесть мячей в ворота «Монпелье» - достаточно крепкого клуба, в свое время становившимся чемпионом Франции. Между тем «Ниццей» в этом матче руководил новый тренер - Дидье Дигар.

И, как оказалось, команда забила шесть мячей в матче высшей лиги французского футбола во второй раз в 21-м веке. Впервые такое случилось в 2015 году, тогда новый тренер «Марселя» Микель начал с победы со счетом 6:0 в матче с «Труа». В следующем туре «Ницца» сразится в гостевом матче с «Реймсом», это случится уже пятнадцатого января.