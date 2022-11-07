Головин — о том, почему стал чаще брать игру на себя: «Есть определённая уверенность и понимание того, как нужно сыграть»

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о победе над «Тулузой» (2:0) в матче 14-го тура чемпионата Франции. Напомним, что 26-летний россиянин отметился победным голом в этой встрече.

Головин считает, что монегаски провели хороший матч, по ходу которого доминировали над своим соперником.Также хавбек рассказал, почему стал чаще брать игру на себя.

«С чем связано то, что стал больше бить, брать игру на себя? Нет какой-то одной причины. Это и требование тренерского штаба, и собственные ощущения позволяют действовать именно так. Есть определённая уверенность и понимание того, как нужно сыграть в той или иной ситуации», — цитирует Головина Sport24.

В нынешнем сезоне Головин провёл в составе «Монако» 21 матч, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами. Цвета французского клуба российский футболист защищает с 2018 года.