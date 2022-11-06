Головин забил «Тулузе»

Полузащитник «Монако» Александр Головин отметился забитым мячом в игре 14-го тура чемпионата Франции с «Тулузой».

Российский хавбек в самом начале второго тайма примерно с линии штрафной красивым обводящим ударом отправил мяч в дальний (правый от себя) угол ворот. Этот гол стал первым в текущем матче. Для самого Головина данный мяч стал третьим в нынешнем сезоне чемпионата Франции в 13 играх. Стоит отметить, что 26-летний футболист отметился забитым голом уже во втором туре подряд.

За прямой текстовой трансляцией встречи «Тулуза» - «Монако» можно следить на портале LiveResult.ru.