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Чемпионат Франции. Лига 1

Ещё один гол Головина помог «Монако» обыграть «Тулузу»

06 Ноября 2022 • 18:53 Комментировать
Тулуза
0:2
Монако
окончен

В 14-м туре Лиги 1 «Монако» играл на выезде против «Тулузы», середняка чемпионата Франции. Монегаски воплотили свой перевес в результативные удары Александра Головина, который из-за пределов штрафной резаным ударом поразил дальний верхний угол, и Бреля Эмоболо, замкнувшего навес Такуми Минамино.

После победы со счетом 2:0 «Монако» вышел на третье место в таблице.

Протокол игры  
Тулуза0:2Монако
  46'Головин Александр (0:1)
  60'Эмболо Брель (0:2)
Дюпе МаксимКебен КевинРуо АнтониНиколаесен РасмусСилла ИссиагаДеягере Брехт 55' (Шаиби Фарес ( 55') Спирингс СтейнВан ден Бомен БранкоРатао Рафаэл 71' (Онаиу Адо ( 71') Абухлал ЗакарияБирманчевич Велько 55' (Даллинга Тийс ( 55')
Запасные: Беграуи ЯнисЗанден ОливерГенро ДенисКоста ЛоганХауг КьетилДиарра Мусса
Нюбель АлександрСкардовелли Вандерсон 82' (Агилар Рубен ( 82') Дисаси АксельМарипан ГильермоКайо ЭнрикеМинамино Такуми 77' (Дьятта Крепен ( 77') Фофана ЮссуфКамара Мохамед VIIГоловин Александр 90' (Аклиуш Манес ( 90') Эмболо Брель 77' (Бен-Йеддер Виссам ( 77') Фолланд Кевин 90' (Якобс Исмаил ( 90')
Запасные: Желсон МартиньшСарр МалангМатазо ЭлиоДидийон Томас
06 ноября. Стадион "Мунисипал".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Тулуза Александр Головин
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