Ещё один гол Головина помог «Монако» обыграть «Тулузу»

В 14-м туре Лиги 1 «Монако» играл на выезде против «Тулузы», середняка чемпионата Франции. Монегаски воплотили свой перевес в результативные удары Александра Головина, который из-за пределов штрафной резаным ударом поразил дальний верхний угол, и Бреля Эмоболо, замкнувшего навес Такуми Минамино.

После победы со счетом 2:0 «Монако» вышел на третье место в таблице.