Ещё один гол Головина помог «Монако» обыграть «Тулузу»

В 14-м туре Лиги 1 «Монако» играл на выезде против «Тулузы», середняка чемпионата Франции. Монегаски воплотили свой перевес в результативные удары Александра Головина, который из-за пределов штрафной резаным ударом поразил дальний верхний угол, и Бреля Эмоболо, замкнувшего навес Такуми Минамино.
После победы со счетом 2:0 «Монако» вышел на третье место в таблице.
Протокол игры
|46'Головин Александр (0:1)
|60'Эмболо Брель (0:2)
Дюпе Максим•Кебен Кевин•Руо Антони•Николаесен Расмус•Силла Иссиага•Деягере Брехт55' (Шаиби Фарес (55') •Спирингс Стейн•Ван ден Бомен Бранко•Ратао Рафаэл71' (Онаиу Адо (71') •Абухлал Закария•Бирманчевич Велько55' (Даллинга Тийс (55')
Нюбель Александр•Скардовелли Вандерсон82' (Агилар Рубен (82') •Дисаси Аксель•Марипан Гильермо•Кайо Энрике•Минамино Такуми77' (Дьятта Крепен (77') •Фофана Юссуф•Камара Мохамед VII•Головин Александр90' (Аклиуш Манес (90') •Эмболо Брель77' (Бен-Йеддер Виссам (77') •Фолланд Кевин90' (Якобс Исмаил (90')
Запасные: Желсон Мартиньш•Сарр Маланг•Матазо Элио•Дидийон Томас
06 ноября. Стадион "Мунисипал".
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