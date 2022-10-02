«Лион» проиграл четвёртый матч подряд, пропустив с пенальти от «Ланса»

Девятый тур чемпионата Франции закончился матчем «Ланс» - «Лион». «Ткачи» продолжают удивлять безобразной игрой. Команда только отбивалась, нанеся в свою очередь только один удар по воротам. И в итоге пропустила гол с пенальти в концовке. Флориан Сотока принес три очка «Лансу», а также место в топ-четверке. «Лион» же проиграл четвертый матч кряду.
Протокол игры
|(1:0) Сотока Флориан82'
Самба Брис•Айдара Массадио•Дансо Кевин•Медина Факундо•Кабо Джимми•Абдул-Самед Салис•Фофана Секо87' (Онана Жан (87') •Мачадо Дейвер78' (Франковски Пшемыслав (78') •Сотока Флориан 78'87' (Букса Адам (87') •Икома Луис72' (Саид Уэсли (72') • 90'Кошта Давид71' (Клод-Морис Алексис (71')
Запасные: Боура Исмаэль•Пореба Лукаш•Лека Жан-Луи•Какута Гаэль
Лопеш Антони•Милагрес Энрике•Мендес Тьяго•Диоманде Синали•Тальяфико Николас 27'74' (Кумбеди Саэль (74') •Какере Максанс•Лепнан Йоанн•Тете•Шерки Райан74' (Баркола Бредли (74') •Токо-Экамби Карл•Ляказетт Александр74' (Рен-Аделед Жефф (74') 79'
Запасные: Да Сильва Дамьен•Риу Реми•Ауа Уссем•Боатенг Жером
02 октября. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
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