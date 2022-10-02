«Лион» проиграл четвёртый матч подряд, пропустив с пенальти от «Ланса»

Девятый тур чемпионата Франции закончился матчем «Ланс» - «Лион». «Ткачи» продолжают удивлять безобразной игрой. Команда только отбивалась, нанеся в свою очередь только один удар по воротам. И в итоге пропустила гол с пенальти в концовке. Флориан Сотока принес три очка «Лансу», а также место в топ-четверке. «Лион» же проиграл четвертый матч кряду.