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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» проиграл четвёртый матч подряд, пропустив с пенальти от «Ланса»

02 Октября 2022 • 23:44 Комментировать
Ланс
1:0
Лион
окончен

Девятый тур чемпионата Франции закончился матчем «Ланс» - «Лион». «Ткачи» продолжают удивлять безобразной игрой. Команда только отбивалась, нанеся в свою очередь только один удар по воротам. И в итоге пропустила гол с пенальти в концовке. Флориан Сотока принес три очка «Лансу», а также место в топ-четверке. «Лион» же проиграл четвертый матч кряду.

Протокол игры  
Ланс1:0Лион
(1:0) Сотока Флориан82'  
Самба БрисАйдара МассадиоДансо КевинМедина ФакундоКабо ДжиммиАбдул-Самед СалисФофана Секо 87' (Онана Жан ( 87') Мачадо Дейвер 78' (Франковски Пшемыслав ( 78') Сотока Флориан  78' 87' (Букса Адам ( 87') Икома Луис 72' (Саид Уэсли ( 72'  90') Кошта Давид 71' (Клод-Морис Алексис ( 71')
Запасные: Боура ИсмаэльПореба ЛукашЛека Жан-ЛуиКакута Гаэль
Лопеш АнтониМилагрес ЭнрикеМендес ТьягоДиоманде СиналиТальяфико Николас  27' 74' (Кумбеди Саэль ( 74') Какере МаксансЛепнан ЙоаннТетеШерки Райан 74' (Баркола Бредли ( 74') Токо-Экамби КарлЛяказетт Александр 74' (Рен-Аделед Жефф ( 74'  79')
Запасные: Да Сильва ДамьенРиу РемиАуа УссемБоатенг Жером
02 октября. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).

 

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окончен Тулуза 4:2 Монпелье 1.10 8.50 41.00
окончен Монако 4:1 Нант 1.50 4.70 6.00
окончен Ланс 1:0 Лион 2.20 3.70 3.05
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