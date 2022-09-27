Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Шерки недоволен своим положением в «Лионе»

27 Сентября 2022 • 10:07 Комментировать
Ланс
...
Лион
1 2.55 X 3.75 2 2.50
02.10 21:45

Защитник «РБ Лейпцига» Абду Диалло прокомментировал своё решение летом уйти из «ПСЖ». По словам сенегальца, он перестал чувствовать себя важным в команде.

«Я чувствовал, что моё время в клубе подходит к концу. Я не собирался оставаться просто так, чтобы быть бесполезным. Всё чего я хотел – это быть важной частью проекта и вносить свой вклад в успех», – цитирует Диалло французский инсайдер Адриен Гренье.

В составе «РБ Лейпцига» Диалло провёл пока всего лишь один поединок в немецкой Бундеслиге. Напомним, что футболист ранее выступал в Германии за дортмундскую «Боруссию», из которой как раз и ушёл в «ПСЖ» летом 2019 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Райан Шерки
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛАНС ЛИОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Сентября
10:28 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» начал переговоры с Кимпембе по поводу нового контракта
10:07 · Франция. Лига 1
Шерки недоволен своим положением в «Лионе»
09:59 · Германия. Бундеслига
Диалло – об уходе из «ПСЖ»: «Я хотел быть важной частью проекта»
09:50 · Италия. Серия А
Паредес – о Мбаппе: «Не могу говорить о тех, с кем у меня не было никаких отношений»
09:43 · Испания. Ла Лига
Месси: «В прошлом сезоне мы отлично сыграли против «Реала», но вылетели из-за маленьких деталей» 2
09:42 · Франция. Лига 1
Главный тренер сборной Аргентины Скалони: «При мне Месси всегда будет выходить на поле, у него особый случай» 1
08:44 · Франция. Лига 1
Сарабия: «ПСЖ» вселил в меня уверенность»
08:17 · Франция. Лига 1
Диалло рассказал, почему ушёл из «ПСЖ»
08:11 · Испания. Ла Лига
Солер объяснил, почему сменил «Валенсию» на «ПСЖ»
01:18 · Франция. Лига 1
Месси: «Мы с Неймаром знаем друг друга наизусть» 2
26 Сентября
23:13 · Италия. Серия А
Паредес: «Мечтал играть в «Ювентусе»
23:04 · Франция. Лига 1
Галтье рассказал, чему может научить звёзд «ПСЖ» 1
22:55 · Франция. Лига 1
Очередной известный игрок продолжит карьеру в чемпионате ОАЭ
22:14 · Италия. Серия А
Паредес холодно высказался о Мбаппе
21:52 · Италия. Серия А
«Интер» и Шкриньяр прекратили переговоры по новому контракту 1
Все новости
Рекомендуем