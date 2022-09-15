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Чемпионат Франции. Лига 1

Бакамбу скоро станет игроком «Олимпиакоса»

 
15 Сентября 2022 • 10:26 Комментировать
Марсель
...
Ренн
1 2.02 X 3.70 2 3.50
18.09 16:00

Нападающий «Марселя» Седрик Бакамбу в ближайшее время подпишет контракт с греческим «Олимпиакосом». Журналист Фабрицио Романо в социальных сетях сообщает, что афинский клуб полностью договорился с «провансальцами» об условиях полноценного трансфера.

31-летний форвард присоединился к «Марселю» по ходу прошлого сезона. С тех пор футболист успел провести 15 матчей в чемпионате Франции, где отметился 4 забитыми голами. После летней трансферной кампании «провансальцев», конголежцу не нашлось место в команде Игора Тудора.

Напомним, «Марсель» сейчас разделяет лидерство Лиги 1 с «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Марсель Седрик Бакамбу
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МАРСЕЛЬ РЕНН
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