Бакамбу скоро станет игроком «Олимпиакоса»

Нападающий «Марселя» Седрик Бакамбу в ближайшее время подпишет контракт с греческим «Олимпиакосом». Журналист Фабрицио Романо в социальных сетях сообщает, что афинский клуб полностью договорился с «провансальцами» об условиях полноценного трансфера.

31-летний форвард присоединился к «Марселю» по ходу прошлого сезона. С тех пор футболист успел провести 15 матчей в чемпионате Франции, где отметился 4 забитыми голами. После летней трансферной кампании «провансальцев», конголежцу не нашлось место в команде Игора Тудора.

Напомним, «Марсель» сейчас разделяет лидерство Лиги 1 с «ПСЖ».