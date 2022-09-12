Бывший полузащитник «Марселя» и сборной Франции Бенуа Педретти в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил игру защитника Самуэля Жиго за «провансальцев».

«Мне нравится, как действует Самуэль Жиго. Он хороший и жёсткий защитник, я могу назвать его лидером обороны «Марселя». Вместе с Байи и Мбембой он образует отличную линию, о которую разбиваются атаки соперника. Он очень впечатляет на втором этаже, заметно как нападающим с ним сложно. А его забитый мяч стал логичным продолжением успешного дебюта. «Марселю» повезло заполучить такого защитника, да ещё и бесплатно», – заявил Педретти.

Напомним, Жиго перебрался в «Марсель» из московского «Спартака».