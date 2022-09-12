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Чемпионат Франции. Лига 1

Педретти: «Я могу назвать Жиго лидером обороны «Марселя» эксклюзив

 
12 Сентября 2022 • 13:08 Комментировать (1)
Марсель
...
Ренн
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18.09 16:00

Бывший полузащитник «Марселя» и сборной Франции Бенуа Педретти в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил игру защитника Самуэля Жиго за «провансальцев».

«Мне нравится, как действует Самуэль Жиго. Он хороший и жёсткий защитник, я могу назвать его лидером обороны «Марселя». Вместе с Байи и Мбембой он образует отличную линию, о которую разбиваются атаки соперника. Он очень впечатляет на втором этаже, заметно как нападающим с ним сложно. А его забитый мяч стал логичным продолжением успешного дебюта. «Марселю» повезло заполучить такого защитника, да ещё и бесплатно», – заявил Педретти.

Напомним, Жиго перебрался в «Марсель» из московского «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Бенуа Педретти Самуэль Жиго
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Комментарии (1)
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One Live
12 Сентября 2022 в 13:14
Жиго один из немногих легионеров Спартака, который не деградировал в Спартаке и играл всегда на своем уровне, даже истерики эскортницы ему не мешали...
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