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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» не смог обыграть «Ренн», «Анже», «Аяччо» и «Труа» победили

 
18 Сентября 2022 • 18:04 Комментировать
Ницца
0:1
Анже
окончен

В восьмом туре Лиги 1 «Марсель» принимал «Ренн» и в случае победы мог оторваться от конкурентов на три очка. Тем не менее, игра завершилась со счетом 1:1.

А вот в других матчах побеждали гости. «Анже» впервые порадовал своих болельщиков, одолев «Ниццу» (1:0). С таким же счетом «Аяччо» был сильнее «Бреста», а «Клермон» уступил «Труа» - 1:3.

Протокол игры  
Ницца0:1Анже
  43'Бенталеб Набиль (0:1)
Булка МарцинЛотомба Жордан 64' (Баркли Росс ( 64') Тодибо Жан-Клер  1'Данте БонфимБар МельвенПепе Николя 79' (Браими Билаль ( 79') Тюрам Кефрен 64' (Аталь Юсеф ( 64') Лемина МариоДиоп Софьян 64' (Бека Бека Алексис ( 64') Лаборд Гаэтан 46' (Будауи Хишем ( 46') Делор Анди
Запасные: Менди АнтуанШмейхель КасперВити МаттиаРосарио Пабло
Фофана Яхья  86'Валери ЯнУнтонджи Седрик  32'Блажич МихаДумбия СулейманМенди БатистаБенталеб НабильУнаи Аззедин 88' (Капель Пьеррик ( 88') Эну Адриен 77' (Тиуб Сада ( 77') Буфаль Софьян  40'  62'Сима Абдалла 67' (Дьони Лои ( 67')
Запасные: Четти ИльесСалама АминБамба АбдулайеБернардони ПольАбделли ХимадКамара Усман
18 сентября. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).
Протокол игры 
Брест0:1Аяччо
  65' Амума Ромен (0:1)
Бизот Марко  Дари Ашраф   65'  Шардонне Брендан  Брассье Лилиан  Фадига Ноа   33' (Дюверн Жан-Кевин (   33'   42' Белькебла Арис  Лис-Мелу Пьерр   70' (Дель Кастильо Ромен (   70' Камара Махди   54' (Кардона Ирвин (   54' Перейра-Лаже Матиаш   70' (Маньетти Уго (   70' Онора Франк  Слимани Ислам   69' (Мунье Стив (   69')
Запасные: Бласкес Хоакин  Эрей Кристоф  Дембеле Карамоко  Уронен Йере
Леруа Бенжамен   9' (Киличини Гуванни (   9' Альфонс Микаэль  Авинель Седрик  Гонсалес Омар II   55' (Видаль Клеман (   55' Диалло Исмаэль   31'  Баяла Сириль   59' (Нури Рияд (   59' Маршетти Венсан  Кутадьер Матьё  Киминьяни Янис  Тузгар Йоанн   59' (Эль-Идрисси Мунем (   59' Амума Ромен   45'   75' (Мангани Тома (   75')
Запасные: Муссити-Око Бевик  Ляци Казим  Юссуф Мохамед  Коне Юссуф
 18 сентября. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
Протокол игры 
Клермон1:3Труа
(1:0) Гастьен Йоан 3'  
  23' Бальде Мама (1:1)
  54' Бальде Мама (1:2)
  83' Рипар Рено (1:3)
Диао Мори  Ветеска Матеуш  Сейду Алиду  Кофрие Максимилиано   70' (Ожье Флоран (   70' Бела Жереми   31' (Менди Ариал (   31' Гоналон Максим   60' (Маньен Йоанн (   60' Гастьен Йоан  Борхес Нето  Сарачевич Мухаммед-Чам   70' (Хауи Саиф-Эдин (   70' Комнен Андрич   60' (Киэ Грежон (   60' Рашани Эльбасан
Запасные: Сиссе Сулейман  Доссу Жодель  Джоко Упарин  Байе Брандон
Галлон Готье  Поросо Джаксон  Палмер-Браун Эрик  Сальмье Йоанн  Бруус Андреас   46'   86' (Тардьё Флориан (   86' Яде Папа Ндиага   52'   65' (Шавалерин Ксавье (   65' Лопеш Рони   4' (Рипар Рено (   4' Н'Гессан Куаме  Агум Люсьен   51'   65' (Конте Абду (   65' Одоберт Уилсон  Бальде Мама   86' (Угбо Ике (   86')
Запасные: Марлос Морено  Лис Матеуш  Дингом Тристан  Ларуси Яссер
 18 сентября. Стадион "Габриэль Монтпье".
Протокол игры 
Марсель1:1Ренн
  25' Гендузи Маттео (0:1)
(1:1) Гендузи Маттео 52'  
Пау Лопес  М'Бемба Шансель  Балерди Леонардо   86'  Колашинац Сеад  Клосс Жонатан  Тавареш Нуну   62'  Гендузи Маттео   73' (Пайе Димитри (   73' Верету Жордан   85' (Суарес Луис III (   85'   90' Ронжье Валентин  Арит Амин   73' (Юндер Дженгиз (   73' Санчес Алексис   85' (Гуйе Пап (   85')
Запасные: Туре Сулейман  Жиго Самуэль  Каборе Исса  Рубен Бланко  Жерсон Сантос
Манданда Стив  Траоре Амари   7'   85' (Мюинга Арно (   85' Родон Джо  Теате Артур  Трюффер Адриен  Угочукву Лесли  Тэт Флавьен  Буриго Бенжамен   75' (Докю Жереми (   75' Дуэ Дезире   19'   61' (Сулемана Камалдин (   61'   68' Террье Мартен   85' (Ассиньон Лоренс (   85' Гуйри Амин   44'   61' (Майер Ловро (   61')
Запасные: Алемдар Доган  Аблин Маттис  Мелинг Биргер  Вух Кристофер
 18 сентября. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Аяччо Ренн Труа Анже
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окончен Реймс 0:3 Монако 3.15 3.55 2.25
окончен Ницца 0:1 Анже 1.63 4.10 5.60
окончен Брест 0:1 Аяччо 2.17 3.35 3.55
окончен Клермон 1:3 Труа 2.40 3.40 3.05
окончен Марсель 1:1 Ренн 2.12 3.60 3.45
Идет 64 минута Нант 0:0 Ланс 3.15 3.45 2.31
18.09  21:45 Лион ... ПСЖ 4.50 4.60 1.66
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Сегодня, 18 Сентября
18:04 · Франция. Лига 1
«Марсель» не смог обыграть «Ренн», «Анже», «Аяччо» и «Труа» победили
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