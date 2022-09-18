«Марсель» не смог обыграть «Ренн», «Анже», «Аяччо» и «Труа» победили

В восьмом туре Лиги 1 «Марсель» принимал «Ренн» и в случае победы мог оторваться от конкурентов на три очка. Тем не менее, игра завершилась со счетом 1:1.

А вот в других матчах побеждали гости. «Анже» впервые порадовал своих болельщиков, одолев «Ниццу» (1:0). С таким же счетом «Аяччо» был сильнее «Бреста», а «Клермон» уступил «Труа» - 1:3.