«Марсель» не смог обыграть «Ренн», «Анже», «Аяччо» и «Труа» победили

В восьмом туре Лиги 1 «Марсель» принимал «Ренн» и в случае победы мог оторваться от конкурентов на три очка. Тем не менее, игра завершилась со счетом 1:1.
А вот в других матчах побеждали гости. «Анже» впервые порадовал своих болельщиков, одолев «Ниццу» (1:0). С таким же счетом «Аяччо» был сильнее «Бреста», а «Клермон» уступил «Труа» - 1:3.
Протокол игры
|43'Бенталеб Набиль (0:1)
Булка Марцин•Лотомба Жордан64' (Баркли Росс (64') •Тодибо Жан-Клер• 1'Данте Бонфим•Бар Мельвен•Пепе Николя79' (Браими Билаль (79') •Тюрам Кефрен64' (Аталь Юсеф (64') •Лемина Марио•Диоп Софьян64' (Бека Бека Алексис (64') •Лаборд Гаэтан46' (Будауи Хишем (46') •Делор Анди
Запасные: Менди Антуан•Шмейхель Каспер•Вити Маттиа•Росарио Пабло
Фофана Яхья• 86'Валери Ян•Унтонджи Седрик• 32'Блажич Миха•Думбия Сулейман•Менди Батиста•Бенталеб Набиль•Унаи Аззедин88' (Капель Пьеррик (88') •Эну Адриен77' (Тиуб Сада (77') •Буфаль Софьян 40'• 62'Сима Абдалла67' (Дьони Лои (67')
18 сентября. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).
Протокол игры
|65' Амума Ромен (0:1)
Бизот Марко • Дари Ашраф • 65'Шардонне Брендан • Брассье Лилиан • Фадига Ноа 33' ( Дюверн Жан-Кевин ( 33' ) • 42'Белькебла Арис • Лис-Мелу Пьерр 70' ( Дель Кастильо Ромен ( 70') • Камара Махди 54' ( Кардона Ирвин ( 54') • Перейра-Лаже Матиаш 70' ( Маньетти Уго ( 70') • Онора Франк • Слимани Ислам 69' ( Мунье Стив ( 69')
Запасные: Бласкес Хоакин • Эрей Кристоф • Дембеле Карамоко • Уронен Йере
Леруа Бенжамен 9' ( Киличини Гуванни ( 9') • Альфонс Микаэль • Авинель Седрик • Гонсалес Омар II 55' ( Видаль Клеман ( 55') • Диалло Исмаэль • 31'Баяла Сириль 59' ( Нури Рияд ( 59') • Маршетти Венсан • Кутадьер Матьё • Киминьяни Янис • Тузгар Йоанн 59' ( Эль-Идрисси Мунем ( 59') • Амума Ромен 45' 75' ( Мангани Тома ( 75')
Запасные: Муссити-Око Бевик • Ляци Казим • Юссуф Мохамед • Коне Юссуф
18 сентября. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
Протокол игры
|(1:0) Гастьен Йоан 3'
|23' Бальде Мама (1:1)
|54' Бальде Мама (1:2)
|83' Рипар Рено (1:3)
Диао Мори • Ветеска Матеуш • Сейду Алиду • Кофрие Максимилиано 70' ( Ожье Флоран ( 70') • Бела Жереми 31' ( Менди Ариал ( 31') • Гоналон Максим 60' ( Маньен Йоанн ( 60') • Гастьен Йоан • Борхес Нето • Сарачевич Мухаммед-Чам 70' ( Хауи Саиф-Эдин ( 70') • Комнен Андрич 60' ( Киэ Грежон ( 60') • Рашани Эльбасан
Запасные: Сиссе Сулейман • Доссу Жодель • Джоко Упарин • Байе Брандон
Галлон Готье • Поросо Джаксон • Палмер-Браун Эрик • Сальмье Йоанн • Бруус Андреас 46' 86' ( Тардьё Флориан ( 86') • Яде Папа Ндиага 52' 65' ( Шавалерин Ксавье ( 65') • Лопеш Рони 4' ( Рипар Рено ( 4') • Н'Гессан Куаме • Агум Люсьен 51' 65' ( Конте Абду ( 65') • Одоберт Уилсон • Бальде Мама 86' ( Угбо Ике ( 86')
Запасные: Марлос Морено • Лис Матеуш • Дингом Тристан • Ларуси Яссер
18 сентября. Стадион "Габриэль Монтпье".
Протокол игры
|25' Гендузи Маттео (0:1)
|(1:1) Гендузи Маттео 52'
Пау Лопес • М'Бемба Шансель • Балерди Леонардо • 86'Колашинац Сеад • Клосс Жонатан • Тавареш Нуну • 62'Гендузи Маттео 73' ( Пайе Димитри ( 73') • Верету Жордан 85' ( Суарес Луис III ( 85' ) • 90'Ронжье Валентин • Арит Амин 73' ( Юндер Дженгиз ( 73') • Санчес Алексис 85' ( Гуйе Пап ( 85')
Запасные: Туре Сулейман • Жиго Самуэль • Каборе Исса • Рубен Бланко • Жерсон Сантос
Манданда Стив • Траоре Амари 7' 85' ( Мюинга Арно ( 85') • Родон Джо • Теате Артур • Трюффер Адриен • Угочукву Лесли • Тэт Флавьен • Буриго Бенжамен 75' ( Докю Жереми ( 75') • Дуэ Дезире 19' 61' ( Сулемана Камалдин ( 61' ) • 68'Террье Мартен 85' ( Ассиньон Лоренс ( 85') • Гуйри Амин 44' 61' ( Майер Ловро ( 61')
Запасные: Алемдар Доган • Аблин Маттис • Мелинг Биргер • Вух Кристофер
18 сентября. Стадион "Велодром" (Марсель).
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