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Чемпионат Франции. Лига 1

Порато: «Жиго было сложно адаптировать к скоростям Лиги 1, но теперь он набирает обороты» эксклюзив

 
12 Сентября 2022 • 13:34 Комментировать
Марсель
...
Ренн
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18.09 16:00

Бывший вратарь «Марселя» и сборной Франции Стефан Порато в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от игры защитника Самуэля Жиго, который перебрался в стан «провансальцев» из московского «Спартака» на правах свободного агента.

«Когда Жиго только приехал, было видно, что ему очень сложно. Он допускал мелкие ошибки и очень много фолил. Думаю, ему сложно было адаптироваться к скоростям Лиги 1. Но теперь он набирает обороты и доказывает, что выбор в пользу него был сделан правильно. Когда он здоров, это твёрдый игрок основного состава, а забитый гол вчера это подтвердил. «Марселю» был нужен такой защитник. Надеюсь, он будет прогрессировать и дальше».

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Самуэль Жиго Стефан Порато
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