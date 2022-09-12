Бывший вратарь «Марселя» и сборной Франции Стефан Порато в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от игры защитника Самуэля Жиго, который перебрался в стан «провансальцев» из московского «Спартака» на правах свободного агента.

«Когда Жиго только приехал, было видно, что ему очень сложно. Он допускал мелкие ошибки и очень много фолил. Думаю, ему сложно было адаптироваться к скоростям Лиги 1. Но теперь он набирает обороты и доказывает, что выбор в пользу него был сделан правильно. Когда он здоров, это твёрдый игрок основного состава, а забитый гол вчера это подтвердил. «Марселю» был нужен такой защитник. Надеюсь, он будет прогрессировать и дальше».