«Лион» в упорной борьбе дожал «Анже»

«Лион» одержал трудовую победу в матче 30-го тура французской Лиги 1, победив «Анже» (3:2).

Мусса Дембеле оформил дубль, а победный гол забил Тете на 80-й минуте с передачи Мало Гюсто. «Анже» дважды сравнивали счёт – по голу забили Матиаш Перейра-Лаже и Софьян Буфаль, но их стараний оказалось мало.

После победы «Лион» поднялся на восьмую строчку, а «Анже» находится на 14-й позиции.