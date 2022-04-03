«Лион» в упорной борьбе дожал «Анже»

«Лион» одержал трудовую победу в матче 30-го тура французской Лиги 1, победив «Анже» (3:2).
Мусса Дембеле оформил дубль, а победный гол забил Тете на 80-й минуте с передачи Мало Гюсто. «Анже» дважды сравнивали счёт – по голу забили Матиаш Перейра-Лаже и Софьян Буфаль, но их стараний оказалось мало.
После победы «Лион» поднялся на восьмую строчку, а «Анже» находится на 14-й позиции.
Протокол игры
|(1:0) Дембеле Мусса II26'
|50'Перейра-Лаже Матиаш (1:1)
|(2:1) Дембеле Мусса II52'
|59'Буфаль Софьян (2:2)
|(3:2) Тете80'
Лопеш Антони•Гюсто Мало•Боатенг Жером 69' (Кадевере Тино ( 69') •Люкеба Кастелло•Эмерсон Палмиери 70' (Милагрес Энрике ( 70' ) • 85'Мендес Тьяго•Н'Домбеле Тангай 78' (Тете ( 78') •Февр Ромен•Пакета Лукас•Ауа Уссем•Дембеле Мусса II
Мандреа Антони•Менди Батиста•Траоре Исмаэль•Эбосс Энцо•Перейра-Лаже Матиаш•Капель Пьеррик 75' (Унаи Аззедин ( 75') •Мангани Тома•Фюльжени Анжело 74' (Чо Мохамед-Али ( 74') •Думбия Сулейман•Баокен Стефан 83' (Яколиш Марин ( 83') •Буфаль Софьян 84' (Нинга Казимир ( 84')
03 апреля. Стадион "Гроупама Арена".