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Чемпионат Франции. 1 лига

«Лион» в упорной борьбе дожал «Анже»

03 Апреля 2022 • 20:01 Комментировать
Лион
3:2
Анже
окончен

«Лион» одержал трудовую победу в матче 30-го тура французской Лиги 1, победив «Анже» (3:2).

Мусса Дембеле оформил дубль, а победный гол забил Тете на 80-й минуте с передачи Мало Гюсто. «Анже» дважды сравнивали счёт – по голу забили Матиаш Перейра-Лаже и Софьян Буфаль, но их стараний оказалось мало.

После победы «Лион» поднялся на восьмую строчку, а «Анже» находится на 14-й позиции.

Протокол игры  
Лион 3:2Анже
(1:0) Дембеле Мусса II26'   
  50'Перейра-Лаже Матиаш (1:1)
(2:1) Дембеле Мусса II52'   
  59'Буфаль Софьян (2:2)
(3:2) Тете80'   
Лопеш АнтониГюсто МалоБоатенг Жером  69' (Кадевере Тино (  69') Люкеба КастеллоЭмерсон Палмиери  70' (Милагрес Энрике (  70'   85') Мендес ТьягоН'Домбеле Тангай  78' (Тете (  78') Февр РоменПакета ЛукасАуа УссемДембеле Мусса II
Запасные: Экамби Карл ТокоДенайер ДжейсонДа Сильва ДамьенПоллерсбек ЮлианДюбуа ЛеоРен-Аделед ЖеффБаркола Бредли
Мандреа АнтониМенди БатистаТраоре ИсмаэльЭбосс ЭнцоПерейра-Лаже МатиашКапель Пьеррик  75' (Унаи Аззедин (  75') Мангани ТомаФюльжени Анжело  74' (Чо Мохамед-Али (  74') Думбия СулейманБаокен Стефан  83' (Яколиш Марин (  83') Буфаль Софьян  84' (Нинга Казимир (  84')
Запасные: Петкович ДаниельМансо ВенсанБамба АбдулайеТаиби ВаниссAli Kalla
03 апреля. Стадион "Гроупама Арена".

 

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окончен Страсбург 1:0 Ланс 2.08 3.35 3.70
окончен Труа 1:0 Реймс 2.55 3.00 3.15
окончен Монпелье 1:2 Брест 2.15 3.40 3.45
окончен Сент-Этьен 2:4 Марсель 3.60 3.20 2.18
окончен Клермон 2:3 Нант
окончен Метц 1:2 Монако
окончен Лион 3:2 Анже 1.43 4.50 8.00
03.04  21:45 ПСЖ ... Лорьян 1.17 8.20 16.00
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