Тете перешёл из донецкого «Шахтёра» в «Лион»

Французский «Лион» официально объявил о трансфере бразильского полузащитника Тете из донецкого «Шахтёра». 22-летний игрок присоединился к клубу на правах аренды до конца сезона.

«Я очень рад прибыть в «Лион», являющийся прекрасной европейской командой. Я уверен, что могу помочь команде. Меня хорошо приняли, я счастлив, и я готов отдать все возможное», – заявил бразилец в своём первом интервью официальному сайту «Лиона».

В этом сезоне футболист отметился девятью голами и одним ассистом в 17 матчах чемпионата Украины за донецкий «Шахтёр». Также на счету бразильца один гол и ассист в Лиге чемпионов.