Бывший главный тренер сборной Франции Лоран Блан может возглавить «Лион».

Как сообщает Foot Mercato, Блан входит в число кандидатов на пост главного тренера «Лиона» на фоне неудовлетворительных результатов команды под руководством голландца Петера Боса. 11 побед в 29 матчах Лиги 1 и промежуточное 10-е место «ткачей» поставили под вопрос будущее Боса во французской команде.

В шорт-листе руководства «Лиона», помимо Блана, числятся Стефан Жюльен из «Страссбура» и бывший наставник «Монако» Нико Ковач.

В текущем сезоне французской Лиги 1 «Лион» набрал 42 очка. У лидера чемпионата, «Пари Сен-Жермен», 65 очков.

Помимо ПСЖ и сборной Франции, 56-летний Блан ранее тренировал «Бордо» и катарский «Эр-Райян».

58-летний Бос возглавил «Лион» в мае 2021 года. До этого голландский специалист работал за рубежом в немецком «Байере» и «Боруссии» (Дортмунд), а также в израильском «Маккаби» (Тель-Авив).