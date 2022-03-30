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Чемпионат Франции. 1 лига

Лоран Блан может возглавить «Лион»

30 Марта 2022 • 17:43 Комментировать
Лион
...
Анже
1.40 4.70 7.80
03.04 18:05

Бывший главный тренер сборной Франции Лоран Блан может возглавить «Лион».

Как сообщает Foot Mercato, Блан входит в число кандидатов на пост главного тренера «Лиона» на фоне неудовлетворительных результатов команды под руководством голландца Петера Боса. 11 побед в 29 матчах Лиги 1 и промежуточное 10-е место «ткачей» поставили под вопрос будущее Боса во французской команде.

В шорт-листе руководства «Лиона», помимо Блана, числятся Стефан Жюльен из «Страссбура» и бывший наставник «Монако» Нико Ковач.

В текущем сезоне французской Лиги 1 «Лион» набрал 42 очка. У лидера чемпионата, «Пари Сен-Жермен», 65 очков.

Помимо ПСЖ и сборной Франции, 56-летний Блан ранее тренировал «Бордо» и катарский «Эр-Райян».

58-летний Бос возглавил «Лион» в мае 2021 года. До этого голландский специалист работал за рубежом в немецком «Байере» и «Боруссии» (Дортмунд), а также в израильском «Маккаби» (Тель-Авив).

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Лоран Блан Лига 1
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ЛИОН АНЖЕ
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