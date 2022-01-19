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Чемпионат Франции. 1 лига

«Лорьян» подписал полузащитника сборной Нигерии

19 Января 2022 • 02:33 Комментировать
Лилль
...
Лорьян
1.50 4.30 6.50
Через 17 ч. 59 мин.

Полузащитник Бонке Инносент подписал контракт с французским «Лорьяном».

В «Лорьян» 25-летний Инносент перешёл из шведского «Мальмё» на правах свободного агента. С французским клубом Бонке подписал контракт на три с половиной года, сообщает официальный сайт «Лорьяна».

В чемпионате Швеции, который уже завершился. Бонке Инносент провёл 17 матчей. Также за «Мальмё» опорный полузащитник провёл в Лиге чемпионов 13 матчей в этом сезоне, включая квалификацию, в них Бонке удалось отметиться одной голевой передачей.

За сборную Нигерии Бонке Инносент дебютировал в сентябре 2021 года и провёл за национальную команду два матча.

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Мальмё Лорьян
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ЛИЛЛЬ ЛОРЬЯН
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19.01  21:00 Лилль ... Лорьян 1.50 4.30 6.50
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