«Лорьян» подписал полузащитника сборной Нигерии

Полузащитник Бонке Инносент подписал контракт с французским «Лорьяном».

В «Лорьян» 25-летний Инносент перешёл из шведского «Мальмё» на правах свободного агента. С французским клубом Бонке подписал контракт на три с половиной года, сообщает официальный сайт «Лорьяна».

Nouveau joueur au FC Lorient.

Nous avons dû lui confier la réalisation de sa vidéo

pic.twitter.com/JQCT2ukhLX — FC LORIENT (@FCLorient) January 18, 2022

В чемпионате Швеции, который уже завершился. Бонке Инносент провёл 17 матчей. Также за «Мальмё» опорный полузащитник провёл в Лиге чемпионов 13 матчей в этом сезоне, включая квалификацию, в них Бонке удалось отметиться одной голевой передачей.

За сборную Нигерии Бонке Инносент дебютировал в сентябре 2021 года и провёл за национальную команду два матча.