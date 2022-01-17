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Чемпионат Франции. 1 лига

Защитник сборной Мозамбика привлёк внимание мадридского «Атлетико»

17 Января 2022 • 01:46 Комментировать
Лилль
...
Лорьян
1.50 4.30 6.50
19.01 21:00

Защитник французского «Лилля» и сборной Мозамбика Рейнилду Мандава может в следующее трансферное окно сменить клубную прописку.

У 27-летнего Мандава в конце этого сезона заканчивается контракт с «Лиллем» и футболист не смог договориться с клубом о продлении соглашения. Этим Рейнилду и привлёк внимание «Атлетико», футболист в следующее трансферное окно может укрепить линию защиты мадридского клуба бесплатно. Представители испанского клуба уже сделали предложение футболисту, сообщает L’Equipe.

Напомним, что Рейнилду Мандава перешёл в «Лилль» из португальского «Белененсеша» летом 2019 года за три миллиона евро. Сейчас футболист на Transfermarkt оценивается в десять миллионов.

В нынешнем сезоне Рейнилду Мандава провёл за «Лилль» во всех турнирах 24 матча и не отметился результативными действиями.

За сборную Мозамбика Мандава, который играет на левом фланге обороны, но иногда может действовать и выше, выступает с мая 2014 года. За это время Рейнилду провёл 31 матч и забил два гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Лилль
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ЛИЛЛЬ ЛОРЬЯН
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