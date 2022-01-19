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Чемпионат Франции. 1 лига

Бен Арфа присоединился к «Лиллю»

19 Января 2022 • 20:30 Комментировать
Лилль
1:0
Лорьян
1.50 4.30 6.50
1-й тайм

Полузащитник Хатем Бен Арфа стал футболистом «Лилля», об этом общественность проинформировал сайт «догов». Чемпионов Франции привлекла возможность подписать техничного 34-летнего игрока бесплатно, так как Бен Арфа присоединился к команде в статусе свободного агента. Пока что контракт заключен до конца текущего сезона.

Для Бен Арфа «Лилль» - уже седьмой французский клуб, ранее он успел поиграть и в грандах французского футбола - марсельском «Олимпике», «Лионе» и «ПСЖ», провел пять лет в «Ньюкасле», а также какое-то время выступал в испанской Примере в составе «Вальядолида». В период 2007-2015 пятнадцать раз привлекался в национальную сборную.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Хатем Бен Арфа
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ЛИЛЛЬ ЛОРЬЯН
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Идет 13 минута Монпелье 0:0 Труа 1.70 4.05 4.60
Идет 13 минута Лилль 1:0 Лорьян 1.50 4.30 6.50
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