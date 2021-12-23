Головин узнал результат повторного теста на коронавирус

Российский хавбек Александр Головин, который выступает на клубном уровне за «Монако», прошел повторное тестирование на коронавирусную инфекцию.

Как стало известно «Спорт-экспрессу», тест дал отрицательный результат. У игрока нет симптомов болезни.

Напомним, что из-за первого сомнительного результата Александр был исключен из заявки монегасков на поединок 19-го тура чемпионата Франции против «Ренна» (2:1).

В нынешнем сезоне Лиги 1 россиянин поучаствовал в 13 матчах, записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.

После 19 туров «Монако» идет на шестом месте в таблице.