«ПСЖ» чудом не проиграл «Лорьяну», «Монако» победил без Головина

В среду прошли матчи 19-го тура чемпионата Франции. «ПСЖ» в который раз удивил отсутствием победы, более того, мог проиграть «Лорьяну», к тому же оставшись вдесятером после удаления Серхио Рамоса. На 90-й минуте команду спас Мауро Икарди - 1:1.

«Монако» без Александра Головина, у которого подозревают коронавирус, переиграл «Ренн» (2:1).