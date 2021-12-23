«ПСЖ» чудом не проиграл «Лорьяну», «Монако» победил без Головина

В среду прошли матчи 19-го тура чемпионата Франции. «ПСЖ» в который раз удивил отсутствием победы, более того, мог проиграть «Лорьяну», к тому же оставшись вдесятером после удаления Серхио Рамоса. На 90-й минуте команду спас Мауро Икарди - 1:1.
«Монако» без Александра Головина, у которого подозревают коронавирус, переиграл «Ренн» (2:1).
Протокол игры
|(1:0) Монкондю Томас 40'
|90' Икарди Мауро (1:1)
Нарди Поль • Мендес Убулан • Лапорт Жульен • Дженц Мориц • Ле Гофф Венсан • Уттара Данго • 43'Монкондю Томас • Абергель Лоран • Ле Фе Энцо • Моффи Теремас • Лорьенте Арман 78' ( Силва Игор ( 78')
Запасные: Дрейер Маттье • Муазан Баптист • Петро Лео • Ле Бри Тео • Эрго Жером • Сумано Самбу • Грбич Адриан • Буасгар Кентен
Навас Кейлор • Хакими Ашраф • Маркиньос Маркос • Кимпембе Преснел • Мендеш Нуну 46' ( Рамос Серхио ( 46' 81' ) • 85'Эррера Андер 75' ( Янсане Секу ( 75') • Гуэйе Идрисса • Вейналдум Джорджиньо • 85'Месси Лионель • Икарди Мауро • Ди Мария Анхель
Запасные: Битумазала Натан • Мишю Эдуар • Битшиабу Эль-Шадай • Симонс Хави • Данилу Перейра • Диалло Абду • Доннарумма Джанлуиджи
22 декабря. Стадион "Стад де Мустуар".
Протокол игры
|16' Терье Мартен (0:1)
|(1:1) Бен-Йеддер Виссам 35'
|(2:1) Фолланд Кевин 72'
Нюбель Александр • Сидибе Джибриль • Марипан Гильермо • 80'Дисаси Аксель • Якобс Исмаил • Матазо Элио 89' ( Бадьяшиль Бенуа ( 89') • Чуамени Орельен • 87'Диоп Софьян • Фолланд Кевин 90' ( Лукас Жан ( 90') • Кайо Энрике 71' ( Желсон Мартиньш ( 71') • Бен-Йеддер Виссам 81' ( Боаду Мирон ( 81')
Запасные: Исидор Вилсон • Маецки Радослав • Павлович Страхиня • Матсима Крислен • Лемаршаль Феликс
Гомис Альфред • Траоре Амари • Омари Вармед • Баде Луак • Трюффер Адриен • 13'Майер Ловро 62' ( Сантамария Батист ( 62') • Мартин Йонас 76' ( Сулемана Камалдин ( 76') • Тэт Флавьен • Буриго Бенжамен • Лаборд Гаэтан • Терье Мартен 76' ( Гирасси Серу ( 76')
Запасные: Диуф Энди • Аблин Маттис • Ассиньон Лоренс • Угочукву Лесли • Чауна Лум • Бонет Пепе
22 декабря. Стадион "Луи II".
Протокол игры
|Сент-Этьен
|0:1
|Нант
|83' Коло-Муани Рандаль (0:1)
Баич Стефан • Масон Иван • Наде Микаэль • Колодзейчак Тимоти • Сильва Габриэль • Норден Арно 86' ( Yanis Lhery ( 86') • Неу Иван 46' ( Юссуф Зейду ( 46') • Камара Махди 87' ( Муэффек Аймен ( 87' ) • 90'Трауко Мигель 46' ( Аушиш Адиль ( 46') • Будебуз Риад 85' ( El Hadji Dieye ( 85') • Хазри Вахби
Запасные: Крассо Жан-Филипп • Гурна-Дуат Люка • Соу Саиду • Фалл Бубакар
Лафон Альбан • Кастеллетто Жан-Шарль • 71'Жиротто Андрей • Паллуа Николя • Фабио да Сильва 77' ( Эмон Рено ( 77') • Чиривелья Педро • Сиприен Вилан 69' ( Де Са Роли Перейра ( 69') • Мерлин Квентин • Коко Маркус 86' ( Мутуссами Самуэль ( 86') • Коло-Муани Рандаль • Саймон Мозес 78' ( Коршья Себастьен ( 78')
Запасные: Манвелян Гор • Траоре Шарль • Жеббель Виллем • Дескамп Реми • Аппиа Деннис
22 декабря. Стадион "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен).
Протокол игры
|75' Экитик Юго (0:1)
Пау Лопес • Ронжье Валентин • 28'Салиба Вильям • Чалета-Цар Дуе 90' ( Лирола Поль ( 90') • Перес Луан • Гендузи Маттео • Камара Бубакар • Жерсон Сантос 44' 79' ( Бамба Дьенг Амаду ( 79' ) • 85'Юндер Дженгиз • Милик Аркадиуш 67' ( Де ла Фуэнте Конрад ( 67') • Пайе Димитри 85'
Запасные: Амави Жордан • Манданда Стив • Альваро Гонсалес II • Балерди Леонардо • Энрике Луис III • Гуйе Пап
Райкович Предраг • Фокет Томас • Мбоу Мамаду • Гравильон Эндрю • Абдельамид Юнис • 90'Конан Гислен • Кеббаль Илан 46' ( Локо Банзузи ( 46') • Кассама Морету • 81'Лопи Дион • Мбюкю Натанаэль 61' ( Экитик Юго ( 61') • Туре Эль Билал 61' ( Адлен Мартин ( 61')
Запасные: Пеннето Николя • Ван Берген Митчелл • Коффи Н'Дри Филиппе • Думбия Камори
22 декабря. Стадион "Велодром" (Марсель).
Протокол игры
|30' Мюинга Арно (0:1)
|(1:1) Лемина Марио 63'
|(2:1) Клюйверт Джастин 79'
Бенитес Вальтер • Аталь Юсеф • Тодибо Жан-Клер • Данте Бонфим • Бар Мельвен • Будауи Хишем • Росарио Пабло • Лемина Марио 65' ( Шнайдерлин Морган ( 65') • Клюйверт Джастин • Гуйри Амин • Дольберг Каспер 74' ( Делор Анди ( 74')
Запасные: Стенгс Келвин • Булка Марцин • Лотомба Жордан • Данилюк Флавиус • Тюрам Кефрен • Да Кунья Лукас • Гессан Эванн
Лека Жан-Луи • Гради Жонатан • 90'Вух Кристофер • Айдара Массадио • 23'Клаусс Жонатан 89' ( Жан Корентен ( 89') • Каюзак Янник 82' ( Ганаго Игнатиус ( 82') • Дукуре Шейк • Фофана Секо • Франковски Пшемыслав • Кошта Давид • Мюинга Арно
Запасные: Варан Жонатан • Дансо Кевин • Бальде Ибрагим • Фариньес Вилькер • Сотока Флориан • Боли Шарль • Перейра Брайанн
22 декабря. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).
Протокол игры
|(1:0) Элис Альберт 17'
|33' Андре Бенжамин (1:1)
|(2:1) Элис Альберт 45'
|77' Йилмаз Бурак (2:2)
|84' Дэвид Джонатан (2:3)
Костиль Бенуа • Пембеле Тимоте • Косельни Лоран • Медиуб Абдель • Мангаш Рикарду 78' ( Ньянг М'Байе ( 78') • Онана Жан 39' ( Отавио II ( 39') • Франсержио Родригес 45' 88' ( Калу Самуэль ( 88') • Элис Альберт • Адли Ясин • Дилросун Джавайро 88' ( Бриан Джимми ( 88') • Хван Ый-Чжо 78' ( Менса Гидеон ( 78')
Запасные: Траоре Амаду • Зеркан Мехди • Майя Джош • Мальбек Тидьян
Грбич Иво • Джало Тьягу • 88'Фонте Жозе • Ботман Свен • Мандава Рейнилду • Гомес Анхель 46' ( Онана Амаду ( 46') • Андре Бенжамин 81' ( Шека ( 81') • Саншеш Ренату 37' 69' ( Лихаджи Исаак ( 69') • Бамба Джонатан 69' ( Гудмундссон Габриэль ( 69') • Дэвид Джонатан • Йилмаз Бурак 36' 89' ( Ниассе Шейх ( 89')
Запасные: Якубех Адам • Челик Зеки • Брадарич Домагой • Jose Bica
22 декабря. Стадион "Матмю Атлантик" (Бордо).
Протокол игры
|(1:0) Люкеба Кастелло 56'
|58' Траоре Бубакар (1:1)
Лопеш Антони • Да Сильва Дамьен 39' 46' ( Экамби Карл Токо ( 46') • Боатенг Жером 77' ( Слимани Ислам ( 77') • Люкеба Кастелло • Гюсто Мало • Мендес Тьяго • Какере Максанс 30' 46' ( Гимараэс Бруно ( 46') • Эмерсон Палмиери • Ауа Уссем • Пакета Лукас 46' ( Шерки Райан ( 46') • Дембеле Мусса II
Запасные: Кейта Хабиб • Шакири Джердан • Кадевере Тино • Поллерсбек Юлиан • Дюбуа Лео
Кайяр Марк-Орель • Бронн Дилан • Куяте Кики • Жемерсон де Жесус • 34'Сентонз Фабьен • Маига Хабиб • 69'Траоре Бубакар • Делен Тома 74' ( Мбенге Амаду ( 74' ) • 84'Булая Фарид • Де Превиль Николя 90' ( Тшимбембе Варрен ( 90') • Нгетте Опа 70' ( Ньяне Ибраима ( 70')
Запасные: Яде Папа Ндиага • Укиджа Александр • Гуйе Ламин • Ньякате Сику • Йосеф Ленни • Алакуш Софьян
22 декабря. Стадион "Гроупама Арена".
Протокол игры
|(1:0) Саванье Тежи 14'
|(2:0) Коцца Николя 30'
|45' Перейра-Лаже Матиаш (2:1)
|(3:1) Ристич Михайло 51'
|(4:1) Мавидиди Стефи 76'
Омлин Йонас • Суке Арно • Коцца Николя • Сахо Мамаду 82' ( Тулер Матеус ( 82') • Ристич Михайло • Ферри Жордан • Шотар Жорис • Самбья Саломон 48' 78' ( Джоаккини Николас ( 78') • Саванье Тежи • Мавидиди Стефи • Вахи Элю 71' ( Жермен Валер ( 71')
Запасные: Леруа Лео • Молле Флоран • Гермуш Янис • Делайе Саша • Ойонго Амбруаз • Берто Димитри
Бернардони Поль • Эбосс Энцо • Траоре Исмаэль • Мансо Венсан • Перейра-Лаже Матиаш 78' ( Таиби Ванисс ( 78') • Фюльжени Анжело • Унаи Аззедин • Капель Пьеррик 71' ( Бобишон Антонен ( 71') • Думбия Сулейман • Баокен Стефан 78' ( Нинга Казимир ( 78') • Буфаль Софьян 13'
Запасные: Мандреа Антони • Бамба Абдулайе
22 декабря. Стадион "Стад де ля Моссон".
Протокол игры
|5' Онора Франк (0:1)
|(1:1) Рами Адиль 80'
Галлон Готье • Каборе Исса 13' 46' ( Рипар Рено ( 46') • Рами Адиль 90' ( Домингес Брэндон ( 90') • Жиродон Джимми 64' ( Эль-Хаджам Уалид ( 64') • Сальмье Йоанн • Бьянкон Жулиан • Н'Гессан Куаме • Тардьё Флориан • Шавалерин Ксавье 64' ( Нассим Шадли ( 64') • Дингом Тристан 90' ( Коне Юссуф ( 90') • Бальде Мама
Запасные: Мулен Жесси 13' • 13'Шамбос Дилан • Палмер-Браун Эрик • Сук Юн-Чжун
Бизот Марко • Пьер-Габриэль Ронаэль • Шардонне Брендан • Эрей Кристоф • 22'Дюверн Жан-Кевин • Ласне Пол 60' ( Кардона Ирвин ( 60') • Белькебла Арис • Агум Люсьен • Онора Франк 90' ( Брассье Лилиан ( 90') • Ле Дуарон Жереми 60' ( Февр Ромен ( 60') • Мунье Стив 54' 88' ( Маньетти Уго ( 88')
Запасные: Ларсонне Готье • Мбок Хианга • Саид Рафики • Уронен Йере • Баджи Юссуф
22 декабря. Стадион "Стад де л'Об".
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