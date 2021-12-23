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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» чудом не проиграл «Лорьяну», «Монако» победил без Головина

23 Декабря 2021 • 00:58 Комментировать
Монако
2:1
Ренн
окончен

В среду прошли матчи 19-го тура чемпионата Франции. «ПСЖ» в который раз удивил отсутствием победы, более того, мог проиграть «Лорьяну», к тому же оставшись вдесятером после удаления Серхио Рамоса. На 90-й минуте команду спас Мауро Икарди - 1:1.

«Монако» без Александра Головина, у которого подозревают коронавирус, переиграл «Ренн» (2:1).

Протокол игры  
Лорьян 1:1 ПСЖ
(1:0) Монкондю Томас 40'    
    90' Икарди Мауро (1:1)
Нарди Поль Мендес Убулан Лапорт Жульен Дженц Мориц Ле Гофф Венсан Уттара Данго   43' Монкондю Томас Абергель Лоран Ле Фе Энцо Моффи Теремас Лорьенте Арман   78' (Силва Игор (   78')
Запасные: Дрейер Маттье Муазан Баптист Петро Лео Ле Бри Тео Эрго Жером Сумано Самбу Грбич Адриан Буасгар Кентен
Навас Кейлор Хакими Ашраф Маркиньос Маркос Кимпембе Преснел Мендеш Нуну   46' (Рамос Серхио (   46'   81'   85') Эррера Андер   75' (Янсане Секу (   75') Гуэйе Идрисса Вейналдум Джорджиньо   85' Месси Лионель Икарди Мауро Ди Мария Анхель
Запасные: Битумазала Натан Мишю Эдуар Битшиабу Эль-Шадай Симонс Хави Данилу Перейра Диалло Абду Доннарумма Джанлуиджи
22 декабря. Стадион "Стад де Мустуар".
Протокол игры  
Монако 2:1 Ренн
    16' Терье Мартен (0:1)
(1:1) Бен-Йеддер Виссам 35'    
(2:1) Фолланд Кевин 72'    
Нюбель Александр Сидибе Джибриль Марипан Гильермо   80' Дисаси Аксель Якобс Исмаил Матазо Элио   89' (Бадьяшиль Бенуа (   89') Чуамени Орельен   87' Диоп Софьян Фолланд Кевин   90' (Лукас Жан (   90') Кайо Энрике   71' (Желсон Мартиньш (   71') Бен-Йеддер Виссам   81' (Боаду Мирон (   81')
Запасные: Исидор Вилсон Маецки Радослав Павлович Страхиня Матсима Крислен Лемаршаль Феликс
Гомис Альфред Траоре Амари Омари Вармед Баде Луак Трюффер Адриен   13' Майер Ловро   62' (Сантамария Батист (   62') Мартин Йонас   76' (Сулемана Камалдин (   76') Тэт Флавьен Буриго Бенжамен Лаборд Гаэтан Терье Мартен   76' (Гирасси Серу (   76')
Запасные: Диуф Энди Аблин Маттис Ассиньон Лоренс Угочукву Лесли Чауна Лум Бонет Пепе
22 декабря. Стадион "Луи II".
Протокол игры  
Сент-Этьен 0:1 Нант
    83' Коло-Муани Рандаль (0:1)
Баич Стефан Масон Иван Наде Микаэль Колодзейчак Тимоти Сильва Габриэль Норден Арно   86' (Yanis Lhery (   86') Неу Иван   46' (Юссуф Зейду (   46') Камара Махди   87' (Муэффек Аймен (   87'   90') Трауко Мигель   46' (Аушиш Адиль (   46') Будебуз Риад   85' (El Hadji Dieye (   85') Хазри Вахби
Запасные: Крассо Жан-Филипп Гурна-Дуат Люка Соу Саиду Фалл Бубакар
Лафон Альбан Кастеллетто Жан-Шарль   71' Жиротто Андрей Паллуа Николя Фабио да Сильва   77' (Эмон Рено (   77') Чиривелья Педро Сиприен Вилан   69' (Де Са Роли Перейра (   69') Мерлин Квентин Коко Маркус   86' (Мутуссами Самуэль (   86') Коло-Муани Рандаль Саймон Мозес   78' (Коршья Себастьен (   78')
Запасные: Манвелян Гор Траоре Шарль Жеббель Виллем Дескамп Реми Аппиа Деннис
22 декабря. Стадион "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен).
Протокол игры  
Марсель 0:1 Реймс
    75' Экитик Юго (0:1)
Пау Лопес Ронжье Валентин   28' Салиба Вильям Чалета-Цар Дуе   90' (Лирола Поль (   90') Перес Луан Гендузи Маттео Камара Бубакар Жерсон Сантос   44'   79' (Бамба Дьенг Амаду (   79'   85') Юндер Дженгиз Милик Аркадиуш   67' (Де ла Фуэнте Конрад (   67') Пайе Димитри   85'
Запасные: Амави Жордан Манданда Стив Альваро Гонсалес II Балерди Леонардо Энрике Луис III Гуйе Пап
Райкович Предраг Фокет Томас Мбоу Мамаду Гравильон Эндрю Абдельамид Юнис   90' Конан Гислен Кеббаль Илан   46' (Локо Банзузи (   46') Кассама Морету   81' Лопи Дион Мбюкю Натанаэль   61' (Экитик Юго (   61') Туре Эль Билал   61' (Адлен Мартин (   61')
Запасные: Пеннето Николя Ван Берген Митчелл Коффи Н'Дри Филиппе Думбия Камори
22 декабря. Стадион "Велодром" (Марсель).
Протокол игры  
Ницца 2:1 Ланс
    30' Мюинга Арно (0:1)
(1:1) Лемина Марио 63'    
(2:1) Клюйверт Джастин 79'    
Бенитес Вальтер Аталь Юсеф Тодибо Жан-Клер Данте Бонфим Бар Мельвен Будауи Хишем Росарио Пабло Лемина Марио   65' (Шнайдерлин Морган (   65') Клюйверт Джастин Гуйри Амин Дольберг Каспер   74' (Делор Анди (   74')
Запасные: Стенгс Келвин Булка Марцин Лотомба Жордан Данилюк Флавиус Тюрам Кефрен Да Кунья Лукас Гессан Эванн
Лека Жан-Луи Гради Жонатан   90' Вух Кристофер Айдара Массадио   23' Клаусс Жонатан   89' (Жан Корентен (   89') Каюзак Янник   82' (Ганаго Игнатиус (   82') Дукуре Шейк Фофана Секо Франковски Пшемыслав Кошта Давид Мюинга Арно
Запасные: Варан Жонатан Дансо Кевин Бальде Ибрагим Фариньес Вилькер Сотока Флориан Боли Шарль Перейра Брайанн
22 декабря. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).
Протокол игры  
Бордо 2:3 Лилль
(1:0) Элис Альберт 17'    
    33' Андре Бенжамин (1:1)
(2:1) Элис Альберт 45'    
    77' Йилмаз Бурак (2:2)
    84' Дэвид Джонатан (2:3)
Костиль Бенуа Пембеле Тимоте Косельни Лоран Медиуб Абдель Мангаш Рикарду   78' (Ньянг М'Байе (   78') Онана Жан   39' (Отавио II (   39') Франсержио Родригес   45'   88' (Калу Самуэль (   88') Элис Альберт Адли Ясин Дилросун Джавайро   88' (Бриан Джимми (   88') Хван Ый-Чжо   78' (Менса Гидеон (   78')
Запасные: Траоре Амаду Зеркан Мехди Майя Джош Мальбек Тидьян
Грбич Иво Джало Тьягу   88' Фонте Жозе Ботман Свен Мандава Рейнилду Гомес Анхель   46' (Онана Амаду (   46') Андре Бенжамин   81' (Шека (   81') Саншеш Ренату   37'   69' (Лихаджи Исаак (   69') Бамба Джонатан   69' (Гудмундссон Габриэль (   69') Дэвид Джонатан Йилмаз Бурак   36'   89' (Ниассе Шейх (   89')
Запасные: Якубех Адам Челик Зеки Брадарич Домагой Jose Bica
22 декабря. Стадион "Матмю Атлантик" (Бордо).
Протокол игры  
Лион 1:1 Метц
(1:0) Люкеба Кастелло 56'    
    58' Траоре Бубакар (1:1)
Лопеш Антони Да Сильва Дамьен   39'   46' (Экамби Карл Токо (   46') Боатенг Жером   77' (Слимани Ислам (   77') Люкеба Кастелло Гюсто Мало Мендес Тьяго Какере Максанс   30'   46' (Гимараэс Бруно (   46') Эмерсон Палмиери Ауа Уссем Пакета Лукас   46' (Шерки Райан (   46') Дембеле Мусса II
Запасные: Кейта Хабиб Шакири Джердан Кадевере Тино Поллерсбек Юлиан Дюбуа Лео
Кайяр Марк-Орель Бронн Дилан Куяте Кики Жемерсон де Жесус   34' Сентонз Фабьен Маига Хабиб   69' Траоре Бубакар Делен Тома   74' (Мбенге Амаду (   74'   84') Булая Фарид Де Превиль Николя   90' (Тшимбембе Варрен (   90') Нгетте Опа   70' (Ньяне Ибраима (   70')
Запасные: Яде Папа Ндиага Укиджа Александр Гуйе Ламин Ньякате Сику Йосеф Ленни Алакуш Софьян
22 декабря. Стадион "Гроупама Арена".
Протокол игры  
Монпелье 4:1 Анже
(1:0) Саванье Тежи 14'    
(2:0) Коцца Николя 30'    
    45' Перейра-Лаже Матиаш (2:1)
(3:1) Ристич Михайло 51'    
(4:1) Мавидиди Стефи 76'    
Омлин Йонас Суке Арно Коцца Николя Сахо Мамаду   82' (Тулер Матеус (   82') Ристич Михайло Ферри Жордан Шотар Жорис Самбья Саломон   48'   78' (Джоаккини Николас (   78') Саванье Тежи Мавидиди Стефи Вахи Элю   71' (Жермен Валер (   71')
Запасные: Леруа Лео Молле Флоран Гермуш Янис Делайе Саша Ойонго Амбруаз Берто Димитри
Бернардони Поль Эбосс Энцо Траоре Исмаэль Мансо Венсан Перейра-Лаже Матиаш   78' (Таиби Ванисс (   78') Фюльжени Анжело Унаи Аззедин Капель Пьеррик   71' (Бобишон Антонен (   71') Думбия Сулейман Баокен Стефан   78' (Нинга Казимир (   78') Буфаль Софьян   13'
Запасные: Мандреа Антони Бамба Абдулайе
22 декабря. Стадион "Стад де ля Моссон".
Протокол игры  
Труа 1:1 Брест
    5' Онора Франк (0:1)
(1:1) Рами Адиль 80'    
Галлон Готье Каборе Исса   13'   46' (Рипар Рено (   46') Рами Адиль   90' (Домингес Брэндон (   90') Жиродон Джимми   64' (Эль-Хаджам Уалид (   64') Сальмье Йоанн Бьянкон Жулиан Н'Гессан Куаме Тардьё Флориан Шавалерин Ксавье   64' (Нассим Шадли (   64') Дингом Тристан   90' (Коне Юссуф (   90') Бальде Мама
Запасные: Мулен Жесси   13'   13' Шамбос Дилан Палмер-Браун Эрик Сук Юн-Чжун
Бизот Марко Пьер-Габриэль Ронаэль Шардонне Брендан Эрей Кристоф   22' Дюверн Жан-Кевин Ласне Пол   60' (Кардона Ирвин (   60') Белькебла Арис Агум Люсьен Онора Франк   90' (Брассье Лилиан (   90') Ле Дуарон Жереми   60' (Февр Ромен (   60') Мунье Стив   54'   88' (Маньетти Уго (   88')
Запасные: Ларсонне Готье Мбок Хианга Саид Рафики Уронен Йере Баджи Юссуф
22 декабря. Стадион "Стад де л'Об".

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окончен Монпелье 4:1 Анже
окончен Труа 1:1 Брест 2.45 3.50 2.80
окончен Лорьян 1:1 ПСЖ 7.50 5.40 1.38
окончен Монако 2:1 Ренн
окончен Сент-Этьен 0:1 Нант 2.50 3.50 2.75
окончен Марсель 1:1 Реймс 1.75 3.65 4.90
окончен Ницца 2:1 Ланс 2.15 3.70 3.20
окончен Бордо 2:3 Лилль 3.90 3.60 1.95
окончен Лион 1:1 Метц 1.37 5.50 7.20
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