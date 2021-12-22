Головин сдал сомнительный тест на Covid-19

Полузащитник «Монако» Александр Головин неожиданно оказался вне заявки команды на предстоящий матч Лиги 1 против «Ренна». Выяснилось, что на подобное решение тренерского штаба повлияли сторонние факторы.

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», россиянин сдал сомнительный тест на коронавирус. Согласно всем стандартам, футболиста отстранили от остального коллектива, дабы не рисковать здоровьем других.

Скорее всего, окончательные результаты анализов будут получены клубом в кратчайшие сроки.

Напомним, что сам поединок начнется в 23:00 по московскому времени, а на сайте Liveresult.ru Вашему вниманию будет доступна текстовая онлайн-трансляция противостояния.