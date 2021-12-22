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Чемпионат Франции. 1 лига

Головин сдал сомнительный тест на Covid-19

22 Декабря 2021 • 22:45 Комментировать
Монако
0:0
Ренн
1-й тайм

Полузащитник «Монако» Александр Головин неожиданно оказался вне заявки команды на предстоящий матч Лиги 1 против «Ренна». Выяснилось, что на подобное решение тренерского штаба повлияли сторонние факторы.

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», россиянин сдал сомнительный тест на коронавирус. Согласно всем стандартам, футболиста отстранили от остального коллектива, дабы не рисковать здоровьем других.

Скорее всего, окончательные результаты анализов будут получены клубом в кратчайшие сроки.

Напомним, что сам поединок начнется в 23:00 по московскому времени, а на сайте Liveresult.ru Вашему вниманию будет доступна текстовая онлайн-трансляция противостояния.  

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Монако Александр Головин
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Идет 6 минута Лорьян 0:0 ПСЖ 7.50 5.40 1.38
Идет 7 минута Монако 0:0 Ренн
Идет 7 минута Сент-Этьен 0:0 Нант 2.50 3.50 2.75
22.12  23:00 Клермон ... Страсбург
Идет 7 минута Марсель 0:0 Реймс 1.75 3.65 4.90
Идет 7 минута Ницца 0:0 Ланс 2.15 3.70 3.20
Идет 7 минута Бордо 0:0 Лилль 3.90 3.60 1.95
Идет 6 минута Лион 0:0 Метц 1.37 5.50 7.20
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