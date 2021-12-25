В «Монако» объяснили, почему Головин пропустил игру с «Ренном»

В «Монако» объяснили, почему российский полузащитник Александр Головин пропустил недавний поединок чемпионата Франции против «Ренна». На ситуацию пролил свет вице-президент монегасков Олег Петров.

«У него недомогание, поэтому он пропустил игру с «Ренном». К следующей игре Александр будет готов», - цитирует функционера Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Головин не участвовал в матче из-за сомнительного теста на коронавирусную инфекцию.

Следующий поединок «Монако» состоится в рамках Кубка страны. В 1/16 финала турнира команда Головина встретится с «Кевийи».