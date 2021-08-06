Головин начнёт первый тур чемпионата Франции со скамейки запасных

Сегодня стартует новый сезон чемпионата Франции, где в первом туре сразятся «Монако» и «Нант». Текстовую трансляцию матча вы можете посмотреть здесь. Игра начнётся в 22:00 по Москве .

Уже известны стартовые составы команд. Центральный полузащитник Александр Головин начнёт этот поединок со скамейки запасных.

Напомним, во вторник «монегаски» сыграли первый матч в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, где победили пражскую «Спарту» со счётом 2:0. Одну из результативных передач отдал российский хавбек на Орельена Чуамени.

Всего за французский клуб игрок отыграл 92 матча, в которых забил 13 голов и отдал 18 результативных передач.