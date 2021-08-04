Лучший бомбардир АЗ перешел в «Монако»

Нападающий голландского АЗ Майрон Боаду подписал контракт с «Монако», сообщает официальный сайт французского клуба.

Контракт с 20-летним футболистом рассчитан на пять лет. По данным Transfermarkt.com сумма сделки равняется 17 миллионам евро.

Боаду является воспитанником АЗ. В первой команде клуба из Алкмаара он появился в сезоне 2017/18, однако практически целый год не играл из-за травмы колена. Основным футболистом АЗ Боаду начал становиться в сезоне 2019/20. За это время он провел в чемпионате Нидерландов 64 матча и забил 32 гола. В прошлом сезоне молодой нападающий добился статуса лучшего бомбардира команды, 15 раз отличившись в розыгрыше Эредивизие.