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Франция. Лига 1

Лучший бомбардир АЗ перешел в «Монако»

04 Августа 2021 • 21:20 Комментировать (1)
Монако
...
Нант
1.50 4.30 6.40
06.08 22:00
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Нападающий голландского АЗ Майрон Боаду подписал контракт с «Монако», сообщает официальный сайт французского клуба.

Контракт с 20-летним футболистом рассчитан на пять лет. По данным Transfermarkt.com сумма сделки равняется 17 миллионам евро.

Боаду является воспитанником АЗ. В первой команде клуба из Алкмаара он появился в сезоне 2017/18, однако практически целый год не играл из-за травмы колена. Основным футболистом АЗ Боаду начал становиться в сезоне 2019/20. За это время он провел в чемпионате Нидерландов 64 матча и забил 32 гола. В прошлом сезоне молодой нападающий добился статуса лучшего бомбардира команды, 15 раз отличившись в розыгрыше Эредивизие.

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Комментарии (1)
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ARTUR
04 Августа 2021 в 21:26
все понятно )) торгаши с прицелом как перепродать ))
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