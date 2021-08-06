«Монако» с Головиным не смог дожать «Нант»

Матчем «Монако» - «Нант» стартовал новый чемпионат Франции. И сразу же зафиксирован неожиданный результат. Третья команда прошлого сезон быстро повела в счете - после диагонали с левого фланга здорово в падении в штрафной сыграл Желсон Мартиньш. У гостей было откровенно мало шансов для взятия ворот, но в конце первого тайма у них сработал угловой удар. Несмотря на все попытки «Монако» вырвать победу, ничего не получилось - 1:1. Россиянин Александр Головин провел на поле чуть более 30 минут.