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Франция. Лига 1

«Монако» с Головиным не смог дожать «Нант»

06 Августа 2021 • 23:54 Комментировать
Монако
1:1
Нант
окончен
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Матчем «Монако» - «Нант» стартовал новый чемпионат Франции. И сразу же зафиксирован неожиданный результат. Третья команда прошлого сезон быстро повела в счете - после диагонали с левого фланга здорово в падении в штрафной сыграл Желсон Мартиньш. У гостей было откровенно мало шансов для взятия ворот, но в конце первого тайма у них сработал угловой удар. Несмотря на все попытки «Монако» вырвать победу, ничего не получилось - 1:1. Россиянин Александр Головин провел на поле чуть более 30 минут.

Протокол игры  
Монако 1:1 Нант
(1:0) Желсон Мартиньш 14'    
    42' Кастеллетто Жан-Шарль (1:1)
Нюбель Александр Агилар Рубен Дисаси Аксель Бадьяшиль Бенуа Кайо Энрике   72' (Якобс Исмаил (   72') Чуамени Орельен Лукас Жан   82' (Сидибе Джибриль (   82') Желсон Мартиньш   72' (Фофана Юссуф (   72') Фолланд Кевин   59' (Головин Александр (   59') Диоп Софьян Боаду Мирон   59' (Бен-Йеддер Виссам (   59')
Запасные: Фабрегас Сеск Маецки Радослав Павлович Страхиня Матазо Элио
Лафон Альбан Аппиа Деннис Кастеллетто Жан-Шарль Паллуа Николя Фабио да Сильва   84' (Траоре Шарль (   84') Мутуссами Самуэль Блас Людовик   79' (Коко Маркус (   79') Жиротто Андрей Де Са Роли Перейра   63' (Коршья Себастьен (   63') Саймон Мозес   83' (Quentin Merlin (   83') Коло-Муани Рандаль   79' (Эмон Рено (   79')
Запасные: Лимбомбе Антони Дескамп Реми Силла Абдулайе
06 августа. Стадион "Луи II".

 

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Монако Нант Александр Головин
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окончен Монако 1:1 Нант 1.42 4.6 7.7
07.08  18:00 Лион ... Брест 1.35 5.4 8
07.08  22:00 Труа ... ПСЖ 11.5 5.6 1.27
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