Головин: «Провожу лучший сезон в карьере»

Полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что проводит лучший сезон в карьере.

«Мне кажется, что провожу лучший сезон в карьере. Я не могу объяснить почему. Тренерский штаб проводит отличную работу», - приводит слова Головина пресс-служба французского клуба.

Стоит отметить, что россиянин пропустил четыре месяца из-за травмы. 24-летний полузащитник сыграл 23 матча за «Монако» во всех турнирах нынешнего сезона, забил пять голов и отдал восемь голевых передач.

После 36 туров «Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, отставая от лидера на пять зачетных баллов. До конца турнира подопечным Нико Ковача осталось сыграть два матча.