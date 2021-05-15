Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Головин: «Провожу лучший сезон в карьере»

15 Мая 2021, 20:46,

Полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что проводит лучший сезон в карьере.

«Мне кажется, что провожу лучший сезон в карьере. Я не могу объяснить почему. Тренерский штаб проводит отличную работу», - приводит слова Головина пресс-служба французского клуба.

Стоит отметить, что россиянин пропустил четыре месяца из-за травмы. 24-летний полузащитник сыграл 23 матча за «Монако» во всех турнирах нынешнего сезона, забил пять голов и отдал восемь голевых передач.

После 36 туров «Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, отставая от лидера на пять зачетных баллов. До конца турнира подопечным Нико Ковача осталось сыграть два матча.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Монако, Александр Головин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола