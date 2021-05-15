Головин: «Провожу лучший сезон в карьере»

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15 Мая 2021, 20:46,
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Полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что проводит лучший сезон в карьере.
«Мне кажется, что провожу лучший сезон в карьере. Я не могу объяснить почему. Тренерский штаб проводит отличную работу», - приводит слова Головина пресс-служба французского клуба.
Стоит отметить, что россиянин пропустил четыре месяца из-за травмы. 24-летний полузащитник сыграл 23 матча за «Монако» во всех турнирах нынешнего сезона, забил пять голов и отдал восемь голевых передач.
После 36 туров «Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, отставая от лидера на пять зачетных баллов. До конца турнира подопечным Нико Ковача осталось сыграть два матча.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Монако, Александр Головин