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​Ковач оценил выступления Головина в этом сезоне

12 Мая 2021, 18:40,

Главный тренер «Монако» Нико Ковач оценил выступления российского полузащитника Александра Головина в этом сезоне.

Напомним, что всю осень Головин пропустил из-за полученной в конце августа травмы.

«Мы будем идти шаг за шагом, как делали это с начала сезона. Нет смысла заставлять Головина играть 90 минут после отдыха. В последнем матче он провёл на поле 10-15 минут. Завтра он сможет провести больше времени. Если медики скажут, что риска нет, он может отыграть 90 минут.

Я не разочарован сезоном Головина. Он пропустил четыре месяца из-за травмы, а затем перенёс коронавирус. Когда он вернулся в матче против «Лорьяна», то он смог повлиять на игру. Он также забивал и делал голевые передачи. Поэтому я оцениваю сезон Головина положительно. Жаль, что я не мог его задействовать с самого начала», - приводятся слова Ковача на сайте «Монако».  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Монако, Александр Головин, Нико Ковач
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