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Головин отдал результативный пас и забил гол в матче с «Ренном»

16 Мая 2021, 22:37,

Полузащитник «Монако» Александр Головин ударно начал матч предпоследнего тура Лиги 1 против «Ренна». На 16-й минуте экс-игрок московского ЦСКА проникающим пасом нашел впереди Виссама Бен-Йеддера, который вышел один на один с голкипером и открыл счет, а спустя 13 минут Головин, предварительно убрав на замахе оппонента, из-за пределов штрафной площади запустил мяч точно в верхний угол ворот, сделав результат на табло 2:0.

В текущем сезоне у Головина 6 голов и 9 результативных передач в 23 матчах при том, что он обычно выходит на поле на замену. Отметим, что практически половину сезона россиянин пропустил из-за серьезной травмы.


 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Монако, Александр Головин
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Комментарии (1)
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0
779
16 Мая 2021, 22:47

Вот нашлось бы у него хотя бы десяток последователей, кому нравится играть в футбол, а не в кассу заходить. Глядишь и сборная наша стала бы на что то похожа.

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