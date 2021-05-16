Головин отдал результативный пас и забил гол в матче с «Ренном»

Полузащитник «Монако» Александр Головин ударно начал матч предпоследнего тура Лиги 1 против «Ренна». На 16-й минуте экс-игрок московского ЦСКА проникающим пасом нашел впереди Виссама Бен-Йеддера, который вышел один на один с голкипером и открыл счет, а спустя 13 минут Головин, предварительно убрав на замахе оппонента, из-за пределов штрафной площади запустил мяч точно в верхний угол ворот, сделав результат на табло 2:0.

В текущем сезоне у Головина 6 голов и 9 результативных передач в 23 матчах при том, что он обычно выходит на поле на замену. Отметим, что практически половину сезона россиянин пропустил из-за серьезной травмы.



