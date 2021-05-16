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Головин: «Надеюсь, скоро в Европе русских игроков будет больше»

16 Мая 2021, 09:26,

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал, как ему удалось адаптироваться во Франции. 

Головин сообщил в интервью для официального сайта «Монако», что он счастлив в стане «красно-белой» команды. Это при том, что российским футболистам довольно сложно адаптироваться в Европе, так как мешает тоска по родине. Кроме того, по мнению Александра, русские игроки привыкли играть дома, но бывший хавбек московского ЦСКА надеется, что тенденция изменится, и в европейских первенствах появятся ещё больше граждан России. 

Летом 2018 года Головин перешёл из московского ЦСКА в «Монако» за 30 миллионов евро. «Монегаски» заключили с полузащитником пятилетний контракт. Текущий сезон, как считает сам Александр, стал для него лучшим в Лиге 1. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Монако, Александр Головин
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