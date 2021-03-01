Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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«Лион» в меньшинстве отстоял ничью в матче с «Марселем»

01 Марта 2021, 00:57,

В последнем воскресном матче в Лиге 1 встречались «Олимпики» из Марселя и Лиона. Игра получилась очень упорной и бескомпромиссной. Лукас Пакета принял участие в каждом значимом эпизоде. Бразилец стал автором голевой передачи на Карла Токо Экамби на 21-й минуте, в конце первого тайма сыграл рукой у своих ворот, и Аркадиуш Милик забил 11-метровый. Наконец на 71-й минуте Пакета получил вторую желтую карточку и подвел гостей. В самой концовке Мемфис Депай едва не вырвал победу для «Марселя», но было зафиксировано положение вне игры.

Финальный свисток прозвучал при счете 1:1. «Лион» идет на третьем месте с отставанием в одну победу от лидирующего «Лилля», «Марсель» - седьмой.

Протокол игры  
Марсель 1:1 Лион
    21' Экамби Карл Токо (0:1)
(1:1) Милик Аркадиуш 44'    
Манданда Стив Лирола Поль Альваро Гонсалес II   81' Чалета-Цар Дуе Нагатомо Юто Камара Бубакар   64' Пайе Димитри   78' Гуйе Пап Товен Флорьян Милик Аркадиуш Хауи Саиф-Эдин   72' (Кюизанс Микаэль (   72')
Запасные: Перрен Люка Нгапандуэтнбу Симон Роккья Кристофер Нтчам Оливье Жермен Валер Балерди Леонардо Пеле Йоанн Энрике Луис III
Лопеш Антони Дюбуа Лео   87' (Диоманде Синали (   87') Фильо Марсело Денайер Джейсон Корне Максвелл   73' (Де Шильо Маттиа (   73') Пакета Лукас   43'   71' Мендес Тьяго   78' Ауа Уссем   73' (Бруно Моура (   73') Кадевере Тино   87' (Слимани Ислам (   87') Депай Мемфис   81' Экамби Карл Токо   66' (Шерки Райан (   66')
Запасные: Бар Мельвен Поллерсбек Юлиан Какере Максанс Бенламри Джамеледдин
28 февраля. Стадион "Велодром" (Марсель).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лион, Марсель, Лукас Пакета
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