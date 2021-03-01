«Лион» в меньшинстве отстоял ничью в матче с «Марселем»

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01 Марта 2021, 00:57,
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В последнем воскресном матче в Лиге 1 встречались «Олимпики» из Марселя и Лиона. Игра получилась очень упорной и бескомпромиссной. Лукас Пакета принял участие в каждом значимом эпизоде. Бразилец стал автором голевой передачи на Карла Токо Экамби на 21-й минуте, в конце первого тайма сыграл рукой у своих ворот, и Аркадиуш Милик забил 11-метровый. Наконец на 71-й минуте Пакета получил вторую желтую карточку и подвел гостей. В самой концовке Мемфис Депай едва не вырвал победу для «Марселя», но было зафиксировано положение вне игры.
Финальный свисток прозвучал при счете 1:1. «Лион» идет на третьем месте с отставанием в одну победу от лидирующего «Лилля», «Марсель» - седьмой.
Протокол игры
|21' Экамби Карл Токо (0:1)
|(1:1) Милик Аркадиуш 44'
Манданда Стив • Лирола Поль • Альваро Гонсалес II • 81'Чалета-Цар Дуе • Нагатомо Юто • Камара Бубакар • 64'Пайе Димитри • 78'Гуйе Пап • Товен Флорьян • Милик Аркадиуш • Хауи Саиф-Эдин 72' ( Кюизанс Микаэль ( 72')
Запасные: Перрен Люка • Нгапандуэтнбу Симон • Роккья Кристофер • Нтчам Оливье • Жермен Валер • Балерди Леонардо • Пеле Йоанн • Энрике Луис III
Лопеш Антони • Дюбуа Лео 87' ( Диоманде Синали ( 87') • Фильо Марсело • Денайер Джейсон • Корне Максвелл 73' ( Де Шильо Маттиа ( 73') • Пакета Лукас 43' • 71'Мендес Тьяго • 78'Ауа Уссем 73' ( Бруно Моура ( 73') • Кадевере Тино 87' ( Слимани Ислам ( 87') • Депай Мемфис • 81'Экамби Карл Токо 66' ( Шерки Райан ( 66')
Запасные: Бар Мельвен • Поллерсбек Юлиан • Какере Максанс • Бенламри Джамеледдин
28 февраля. Стадион "Велодром" (Марсель).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Лион, Марсель, Лукас Пакета