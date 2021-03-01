«Лион» в меньшинстве отстоял ничью в матче с «Марселем»

В последнем воскресном матче в Лиге 1 встречались «Олимпики» из Марселя и Лиона. Игра получилась очень упорной и бескомпромиссной. Лукас Пакета принял участие в каждом значимом эпизоде. Бразилец стал автором голевой передачи на Карла Токо Экамби на 21-й минуте, в конце первого тайма сыграл рукой у своих ворот, и Аркадиуш Милик забил 11-метровый. Наконец на 71-й минуте Пакета получил вторую желтую карточку и подвел гостей. В самой концовке Мемфис Депай едва не вырвал победу для «Марселя», но было зафиксировано положение вне игры.

Финальный свисток прозвучал при счете 1:1. «Лион» идет на третьем месте с отставанием в одну победу от лидирующего «Лилля», «Марсель» - седьмой.