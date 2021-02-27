Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Владелец «Марселя» встретится с болельщиками

27 Февраля 2021, 00:14,

Владелец французского «Марселя» Фрэнк Маккорт отправиться в Марсель, чтобы встретиться с болельщиками команды. Будут обсуждаться долгосрочные планы клуба, руководство представит своё видение на тот или иной вопрос относительно его будущего.

«Я очень жду возможности поделиться своим видением будущего команды непосредственно с болельщиками», - приводит слова бизнесмена пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Лиги 1 «Марсель» занимает седьмое место после 25 матчей, отставая от лидера на 20 очков. По ходу сезона у команды сменился тренер - Андре Виллаш-Боаш покинул расположение клуба после конфликта с руководством. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Марсель, Лига 1
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