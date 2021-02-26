Сампаоли возглавил «Марсель», Лонгория назначен президентом клуба

Аргентинец Хорхе Сампаоли назначен на пост главного тренера «Марселя».

Как сообщает пресс-служба французского клуба, со специалистом заключен контракт до июня 2023 года.

«Мне всегда говорили, что «Марсель» - это страсть. Я здесь не для того, чтобы сидеть в окопах, мы будем играть в футбол. Когда я получил предложение от «Марселя», то сразу же захотел поработать в этом клубе. Я готов», - приводятся слова Сампаоли на официальном сайте «Марселя».

Стоит отметить, что президентом клуба назначен Пабло Лонгория, ранее занимавший пост спортивного директора «Марселя».

После двадцати пяти туров новый клуб Сампаоли занимает лишь седьмое место в чемпионате Франции.