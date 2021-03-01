Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Победа «ПСЖ», голевые передачи Головина - видеообзор 27-го тура Лиги 1

01 Марта 2021, 23:45,

На прошлых выходных в чемпионате Франции проходили матчи 27-го тура. Давно уже в этом соревновании не было реальной борьбы за титул, да еще и с участием сразу четырех команд. При этом после первой четверти сезона мало кто ожидал увидеть около вершины «Монако». Восстановление после травмы Александра Головина и обилие его результативных действий совпало с резким рывком команды. Вот и в воскресенье пара голевых передач россиянина помогла его команде обыграть «Брест».  «ПСЖ» спокойно забил четыре мяча проблемному «Дижону», а «Лилль» с «Лионом» сделали все для интриги, потеряв очки.

Все лучшие моменты 27-го тура можно посмотреть в видеообзоре матчей.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Монако, Александр Головин
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