Победа «ПСЖ», голевые передачи Головина - видеообзор 27-го тура Лиги 1

На прошлых выходных в чемпионате Франции проходили матчи 27-го тура. Давно уже в этом соревновании не было реальной борьбы за титул, да еще и с участием сразу четырех команд. При этом после первой четверти сезона мало кто ожидал увидеть около вершины «Монако». Восстановление после травмы Александра Головина и обилие его результативных действий совпало с резким рывком команды. Вот и в воскресенье пара голевых передач россиянина помогла его команде обыграть «Брест». «ПСЖ» спокойно забил четыре мяча проблемному «Дижону», а «Лилль» с «Лионом» сделали все для интриги, потеряв очки.

Все лучшие моменты 27-го тура можно посмотреть в видеообзоре матчей.