Неймар проводит сотый матч за «ПСЖ»

В рамках двадцать первого тура чемпионата Франции «ПСЖ» на своём поле принимает «Монпелье».

Отметим, что сотый матч за парижский клуб проводит бразильский нападающий Неймар.

На данный момент идёт пятнадцатая минута встречи, счёт пока не открыт.

28-летний Неймар перешёл в «ПСЖ» в 2017 году из «Барселоны», сумма трансфера составила 222 миллиона евро. Действующее соглашение бразильского нападающего с французским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Неймар сыграл четырнадцать матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил десять голов и записал на своё счёт пять голевых передач.