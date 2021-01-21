Помощник Почеттино рассказал о состоянии тренера

Помощник главного тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино Хесус Перес рассказал о состоянии аргентинца, заболевшего коронавирусом.

«Маурисио - сильный и позитивный человек, он, несмотря ни на что, выполняет свои обязанности из дома», - заявил тренер команды. «У него хорошее настроение, и благодаря всеобщей поддержке он в порядке».

Маурисио Почеттино возглавил «ПСЖ» по ходу текущего сезона, сменив на своей должности Томаса Тухеля. Он уже успел выиграть первый трофей с парижанами - Суперкубок Франции. В Лиге 1 «ПСЖ» идёт на первом месте после 20 туров, имея равно количество очков с «Лиллем».