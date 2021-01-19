В «ПСЖ» уверены, что ни один клуб не предложит таких же условий Неймару и Мбаппе

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо ещё раз высказал мнение насчёт потенциального ухода форвардов Килиана Мбаппе и Неймара, у которых заканчиваются контракты в 2022 году.

- Выбрать между Неймаром и Мбаппе? Это правда, что ситуация сложная, но если «ПСЖ» сейчас не имеет возможности сейчас удержать пару звезд, то кто еще сможет платить зарплату таких футболистов? Не думаю, что есть такие команды, - приводит слова Леонардо France Football.

Напомним, что 22-летний Мбаппе является давней трансферной целью «Реала». Также если с «ПСЖ» подпишет контракт Лионель Месси, Неймару и Мбаппе придется идти на понижение заработной платы, чтобы клуб не нарушал правил финансового фэйр-плей.