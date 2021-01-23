«ПСЖ» поиздевался над обороной «Монпелье», играя в большинстве более 70 минут

«ПСЖ» вышел на чистое первое место после домашнего разгрома «Монпелье», который уже далеко не тот, что был в начале сезона. Уже на 19-й минуте арбитр Вилли Делажо показал четвёртую красную карточку игрокам «Монпелье» за сезон - за фол последней надежды был удален вратарь. «ПСЖ», конечно, не мог не победить в таких условиях и забил четыре мяча. Оборону гостей разрывали не раз, а голевые точки поставили Килиан Мбаппе (дважды), Неймар и Мауро Икарди - 4:0.