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«ПСЖ» поиздевался над обороной «Монпелье», играя в большинстве более 70 минут

23 Января 2021, 00:54,

Global Look Press

«ПСЖ» вышел на чистое первое место после домашнего разгрома «Монпелье», который уже далеко не тот, что был в начале сезона. Уже на 19-й минуте арбитр Вилли Делажо показал четвёртую красную карточку игрокам «Монпелье» за сезон - за фол последней надежды был удален вратарь. «ПСЖ», конечно, не мог не победить в таких условиях и забил четыре мяча. Оборону гостей разрывали не раз, а голевые точки поставили Килиан Мбаппе (дважды), Неймар и Мауро Икарди - 4:0.

Протокол игры  
ПСЖ 4:0 Монпелье
(1:0) Мбаппе Килиан 34'    
(2:0) Неймар 60'    
(3:0) Икарди Мауро 62'    
(4:0) Мбаппе Килиан 63'    
Навас Кейлор   46' (Рико Серхио (   46') Флоренци Алессандро Маркиньос Маркос   52' (Керер Тило (   52') Диалло Абду Кюрзава Левен   76' (Баккер Митчел (   76') Верратти Марко   82' Паредес Леандро   76' (Данилу Перейра (   76') Ди Мария Анхель Неймар   77' Мбаппе Килиан Икарди Мауро   82' (Сарабия Пабло (   82')
Запасные: Кин Мойзе Гуэйе Идрисса Рафинья Алькантара Дракслер Юлиан
Омлин Йонас   19' Суке Арно Мендеш Педру II   45' Илтон Виторино Конгре Даниэль   68' (Коцца Николя (   68') Самбья Саломон Ле Таллек Дамьен   68' (Вахи Элю (   68') Саванье Тежи Ристич Михайло   21' (Берто Димитри (   21') Молле Флоран   35' (Шотар Жорис (   35') Лаборд Гаэтан   68' (Мавидиди Стефи (   68')
Запасные: Юн Ил-Лок Долли Киган Ойонго Амбруаз Шкулетич Петар
22 января. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Монпелье
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