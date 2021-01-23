«ПСЖ» поиздевался над обороной «Монпелье», играя в большинстве более 70 минут

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23 Января 2021, 00:54,
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«ПСЖ» вышел на чистое первое место после домашнего разгрома «Монпелье», который уже далеко не тот, что был в начале сезона. Уже на 19-й минуте арбитр Вилли Делажо показал четвёртую красную карточку игрокам «Монпелье» за сезон - за фол последней надежды был удален вратарь. «ПСЖ», конечно, не мог не победить в таких условиях и забил четыре мяча. Оборону гостей разрывали не раз, а голевые точки поставили Килиан Мбаппе (дважды), Неймар и Мауро Икарди - 4:0.
Протокол игры
|(1:0) Мбаппе Килиан 34'
|(2:0) Неймар 60'
|(3:0) Икарди Мауро 62'
|(4:0) Мбаппе Килиан 63'
Навас Кейлор 46' ( Рико Серхио ( 46') • Флоренци Алессандро • Маркиньос Маркос 52' ( Керер Тило ( 52') • Диалло Абду • Кюрзава Левен 76' ( Баккер Митчел ( 76') • Верратти Марко • 82'Паредес Леандро 76' ( Данилу Перейра ( 76') • Ди Мария Анхель • Неймар • 77'Мбаппе Килиан • Икарди Мауро 82' ( Сарабия Пабло ( 82')
Запасные: Кин Мойзе • Гуэйе Идрисса • Рафинья Алькантара • Дракслер Юлиан
Омлин Йонас • 19'Суке Арно • Мендеш Педру II • 45'Илтон Виторино • Конгре Даниэль 68' ( Коцца Николя ( 68') • Самбья Саломон • Ле Таллек Дамьен 68' ( Вахи Элю ( 68') • Саванье Тежи • Ристич Михайло 21' ( Берто Димитри ( 21') • Молле Флоран 35' ( Шотар Жорис ( 35') • Лаборд Гаэтан 68' ( Мавидиди Стефи ( 68')
Запасные: Юн Ил-Лок • Долли Киган • Ойонго Амбруаз • Шкулетич Петар
22 января. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ПСЖ, Монпелье