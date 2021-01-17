«ПСЖ» забил лишь один мяч в ворота «Анже» и вышел в лидеры Лиги 1

В первом для себя матче второго круга «ПСЖ» играл на выезде против «Анже» и добился такой важной победы. Игра получилась упорной и с более-менее равными шансами, но всё же три очка достались более классной команде. На 70-й минуте после подачи Анхеля ди Марии и рикошета Левен Кюрзава переправил мяч в цель. Этот гол стал единственным (1:0) и позволил парижанам вернуть себе лидерство.