«ПСЖ» забил лишь один мяч в ворота «Анже» и вышел в лидеры Лиги 1

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17 Января 2021, 01:08,
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В первом для себя матче второго круга «ПСЖ» играл на выезде против «Анже» и добился такой важной победы. Игра получилась упорной и с более-менее равными шансами, но всё же три очка достались более классной команде. На 70-й минуте после подачи Анхеля ди Марии и рикошета Левен Кюрзава переправил мяч в цель. Этот гол стал единственным (1:0) и позволил парижанам вернуть себе лидерство.
Протокол игры
|70' Кюрзава Левен (0:1)
Бернардони Поль • Манко Венсан • Траоре Исмаэль • Томас Ромен • Думбия Сулейман • Амаду Ибрагим 86' ( Эль-Мелали Фарид ( 86') • Кулибали Лассана • Капелле Пьеррик 75' ( Кабо Джимми ( 75') • Фюльжини Анжело • Лаж Матиас 75' ( Тиуб Сада ( 75') • Дьони Луа 61' ( Баокен Стефан ( 61')
Запасные: Ульд Халед Зинедин • Павлович Матео • Бамба Абдулайе • Бютель Людовик • Бобишон Антонен
Навас Кейлор • Флоренци Алессандро • Маркиньос Маркос • Диалло Абду • Кюрзава Левен 86' ( Кимпембе Преснел ( 86') • Верратти Марко • 89'Паредес Леандро • Ди Мария Анхель 80' ( Сарабия Пабло ( 80') • Неймар • 90'Мбаппе Килиан 80' ( Эррера Андер ( 80') • Кин Мойзе 69' ( Икарди Мауро ( 69')
Запасные: Гуэйе Идрисса • Рико Серхио • Баккер Митчел • Пембеле Тимоте • Данилу Перейра
16 января. Стадион "Раймон Копа" (Анже).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ПСЖ, Анже