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«ПСЖ» забил лишь один мяч в ворота «Анже» и вышел в лидеры Лиги 1

17 Января 2021, 01:08,

Global Look Press

В первом для себя матче второго круга «ПСЖ» играл на выезде против «Анже» и добился такой важной победы. Игра получилась упорной и с более-менее равными шансами, но всё же три очка достались более классной команде. На 70-й минуте после подачи Анхеля ди Марии и рикошета Левен Кюрзава переправил мяч в цель. Этот гол стал единственным (1:0) и позволил парижанам вернуть себе лидерство.

Протокол игры  
Анже 0:1 ПСЖ
    70' Кюрзава Левен (0:1)
Бернардони Поль Манко Венсан Траоре Исмаэль Томас Ромен Думбия Сулейман Амаду Ибрагим   86' (Эль-Мелали Фарид (   86') Кулибали Лассана Капелле Пьеррик   75' (Кабо Джимми (   75') Фюльжини Анжело Лаж Матиас   75' (Тиуб Сада (   75') Дьони Луа   61' (Баокен Стефан (   61')
Запасные: Ульд Халед Зинедин Павлович Матео Бамба Абдулайе Бютель Людовик Бобишон Антонен
Навас Кейлор Флоренци Алессандро Маркиньос Маркос Диалло Абду Кюрзава Левен   86' (Кимпембе Преснел (   86') Верратти Марко   89' Паредес Леандро Ди Мария Анхель   80' (Сарабия Пабло (   80') Неймар   90' Мбаппе Килиан   80' (Эррера Андер (   80') Кин Мойзе   69' (Икарди Мауро (   69')
Запасные: Гуэйе Идрисса Рико Серхио Баккер Митчел Пембеле Тимоте Данилу Перейра
16 января. Стадион "Раймон Копа" (Анже).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Анже
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