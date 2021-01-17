​Тренер «ПСЖ» Перес похвалил Мбаппе, несмотря на отсутствие гола

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17 Января 2021, 09:58,
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Тренер «ПСЖ» Хесус Перес похвалил форварда Килиана Мбаппе после гостевой победы над «Анже» (1:0).
Напомним, Мбаппе продлил свою серию без забитого гола до четырёх матчей в стартовом составе. В последний раз такое было весной 2018 года.
«Килиан сыграл важную роль в этой победе. Он справился со своими функциями. По ходу матча мы изменили его позицию. В последнее время он менее успешен, но он вносит свой вклад. Он много работал на команду», - сказал Перес на пресс-конференции.
Напомним, Хесус Перес заменял на тренерском мостике «ПСЖ» Маурисио Почеттино, у которого выявили коронавирус.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе, Хесус Перес