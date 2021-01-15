У Почеттино положительный тест на коронавирус

Главный тренер французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба парижского клуба.

Следовательно, аргентинец точно пропустит следующую игру «ПСЖ» в 20-м туре Лиги 1 против «Анже», которая состоится 16 января в 23:00 по московскому времени.

Почеттино был назначен главным тренером парижан в начале января, сменив на своём посту немецкого специалиста Томаса Тухеля. Маурисио уже успел завоевать первый трофей с новой командой - через 11 дней после его прихода «ПСЖ» стал обладателем Суперкубка Франции, одержав победу 2:1 над «Марселем».