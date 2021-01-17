​Кейлор Навас: «Стараемся подстроиться под идеи Почеттино»

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас после гостевой победы над «Анже» (1:0) высказался по поводу работы под руководством Маурисио Почеттино. Аргентинец возглавил парижан второго января. Субботний матч он пропустил из-за заражения коронавирусом.

«Мы стараемся подстроиться под идеи тренера. Мы очень мотивированы. Мы стараемся хорошо блокировать соперника и хорошо справляться с переходами в контратаки. Нам удаётся применять идеи Почеттино. Всё в порядке, нужно продолжать работать», - сказал Навас Canal+.

Следующий матч «ПСЖ» проведёт двадцать второго января. Соперником парижан будет «Монпелье».