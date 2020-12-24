«ПСЖ», «Лион» и «Лилль» уверенно победили, «Монако» в меньшинстве добыл очко

В чемпионате Франции завершился 17-й тур. «ПСЖ» принимал «Страсбург», и до 80-й минуты вёл со «скользким» счетом 1:0. Однако дальше удалось забить еще трижды и победить 4:0. «Монако» без восстанавливающегося Александра Головина в который раз остался в меньшинстве в первом тайме, но спас игру с «Сент-Этьеном» (2:2). «Лион» с «Лиллем» остались на вершине, забив своим соперникам по три гола.