«ПСЖ», «Лион» и «Лилль» уверенно победили, «Монако» в меньшинстве добыл очко

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24 Декабря 2020, 01:00,
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В чемпионате Франции завершился 17-й тур. «ПСЖ» принимал «Страсбург», и до 80-й минуты вёл со «скользким» счетом 1:0. Однако дальше удалось забить еще трижды и победить 4:0. «Монако» без восстанавливающегося Александра Головина в который раз остался в меньшинстве в первом тайме, но спас игру с «Сент-Этьеном» (2:2). «Лион» с «Лиллем» остались на вершине, забив своим соперникам по три гола.
Протокол игры
|(1:0) Пембеле Тимоте 18'
|(2:0) Мбаппе Килиан 80'
|(3:0) Гуэйе Идрисса 89'
|(4:0) Кин Мойзе 90'
Навас Кейлор • Керер Тило • Маркиньос Маркос • Баккер Митчел • Пембеле Тимоте • Рафинья Алькантара 83' ( Дракслер Юлиан ( 83') • Эррера Андер 78' ( Гуэйе Идрисса ( 78') • Верратти Марко • Дагба Колин • Ди Мария Анхель 90' ( Фадига Бандиугу ( 90') • Мбаппе Килиан 84' ( Кин Мойзе ( 84')
Запасные: Рико Серхио • Руис-Атиль Кайс • Летелье Александр
Кавасима Эйдзи • Симакан Мохамед 90' ( Шахири Мехди ( 90') • Митрович Стефан • Джику Александр • Лала Кенни • Сиссоко Ибраима 64' ( Прчич Саньин ( 64') • Аолу Жан-Эде • Льенар Димитри 64' ( Томассон Адриен ( 64') • Кароль Лионель • Беллегард Жан-Рикнер 78' ( Диалло Хабиб ( 78') • Ажорк Людовик
Запасные: Зохи Кевин • Сиби Маам • Каси Антони • Аанеба Исмаэль
23 декабря. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
Протокол игры
|(1:0) Экамби Карл Токо 4'
|(2:0) Кадевере Тино 37'
|(3:0) Пакета Лукас 44'
Лопеш Антони • Дюбуа Лео 89' ( Диоманде Синали ( 89') • Фильо Марсело • 14'Денайер Джейсон • Корне Максвелл 70' ( Де Шильо Маттиа ( 70') • Пакета Лукас 71' ( Шерки Райан ( 71') • Мендес Тьяго • Ауа Уссем • Кадевере Тино 89' ( Сумаре Яя ( 89') • Депай Мемфис • Экамби Карл Токо 71' ( Бруно Моура ( 71')
Запасные: Бар Мельвен • Поллерсбек Юлиан • Какере Максанс • Бенламри Джамеледдин
Лафон Альбан • Жиротто Андрей • Кастеллетто Жан-Шарль • Паллуа Николя • 68'Коршья Себастьен • Чиривелла Педро 60' ( Кулибали Калифа ( 60') • Абейд Мехди 56' 80' ( Туре Абдулайе ( 80') • Аппиа Деннис • Коко Маркус 34' 60' ( Луза Имран ( 60') • Коло-Муани Рандаль 90' ( Ндилю Бридж ( 90') • Бамба Кадер 59' ( Саймон Мозес ( 59')
Запасные: Базила Тома • Петрич Денис • Траоре Шарль • Эмон Рено
23 декабря. Стадион "Гроупама Арена".
Протокол игры
|23' Веа Тимоти (0:1)
|(1:1) Лаборд Гаэтан 57'
|68' Иконе Жонатан (1:2)
|(2:2) Делор Анди 70'
|87' Йилмаз Бурак (2:3)
Омлин Йонас • Самбья Саломон • 50'Илтон Виторино • Конгре Даниэль • Ристич Михайло 66' 78' ( Ойонго Амбруаз ( 78') • Молле Флоран • Ферри Жордан • 88'Шотар Жорис • Юн Ил-Лок 73' ( Долли Киган ( 73') • Делор Анди 80' ( Мавидиди Стефи ( 80') • Лаборд Гаэтан
Запасные: Коцца Николя • Суке Арно • Мендеш Педру II • Берто Димитри • Шкулетич Петар
Меньян Майк • Челик Зеки 27' ( Джало Тьягу ( 27') • Фонте Жозе • Ботман Свен • Мандава Рейнилду 58' ( Брадарич Домагой ( 58') • Веа Тимоти 76' ( Язиджи Юсуф ( 76') • Андре Бенжамин 17' 46' ( Сумаре Бубакари ( 46') • Шека • 77'Бамба Джонатан • Иконе Жонатан • Дэвид Джонатан 75' ( Йилмаз Бурак ( 75')
Запасные: Ниассе Шейх • Писсуто Эухенио • Карнезис Орестис • Лихаджи Исаак
23 декабря. Стадион "Стад де ля Моссон".
Протокол игры
|(1:0) Лаж Матиас 4'
|(2:0) Дьони Луа 23'
|75' Ронжье Валентин (2:1)
Бернардони Поль • Манко Венсан • Траоре Исмаэль • Томас Ромен 86' ( Павлович Матео ( 86') • Думбия Сулейман • 47'Кулибали Лассана • Мангани Томас • Капелле Пьеррик • Фюльжини Анжело 48' 79' ( Чо Мохамед-Али ( 79') • Лаж Матиас 90' ( Эль-Мелали Фарид ( 90') • Дьони Луа 79' ( Бобишон Антонен ( 79')
Запасные: Ульд Халед Зинедин • Бамба Абдулайе • Бютель Людовик • Кабо Джимми • Таиби Ванисс
Манданда Стив • Сакаи Хироки 38' 46' ( Хауи Саиф-Эдин ( 46' ) • 88'Альваро Гонсалес II • Чалета-Цар Дуе • 55'Нагатомо Юто 74' ( Стротман Кевин ( 74') • Камара Бубакар • Ронжье Валентин • 14'Кюизанс Микаэль 60' ( Товен Флорьян ( 60') • Пайе Димитри • Бенедетто Дарио 74' ( Аке Марли ( 74') • Жермен Валер 61' ( Энрике Луис III ( 61')
Запасные: Нгапандуэтнбу Симон • Радоньич Неманья • Балерди Леонардо • Пеле Йоанн
23 декабря. Стадион "Раймон Копа" (Анже).
Протокол игры
|Монако
|2:2
|Сент-Этьен
|(1:0) Диоп Софьян 7'
|21' Дебюши Матьё (1:1)
|29' Буанга Денис (1:2)
|(2:2) Фолланд Кевин 48'
Манноне Вито • Агилар Рубен • 40'Дисаси Аксель • Марипан Гильермо • 28'Кайо Энрике 60' ( Сидибе Джибриль ( 60') • Диоп Софьян 46' ( Флорентину ( 46') • Чуамени Орельен • Матазо Элио • 35'Желсон Мартиньш 84' ( Балло-Туре Фоде ( 84') • Фолланд Кевин 71' 84' ( Геббельс Виллем ( 84') • Бен-Йеддер Виссам 69' ( Пеллегри Пьетро ( 69')
Запасные: Маецки Радослав • Павлович Страхиня • Мийо Энцо • Бадиашиле Бенуа
Мулен Жесси • Дебюши Матьё • Соу Сайду • Колодзейчак Тимоти • Трауко Мигель • Камара Махди • 81'Неу Иван • Монне-Паке Кевин 70' ( Норден Арно ( 70') • Гурна-Дуат Лукас 44' 46' ( Будебуз Ряд ( 46') • Аушиш Адиль 59' ( Амума Ромен ( 59') • Буанга Денис 69' ( Крассо Жан-Филипп ( 69')
Запасные: Муэффек Аймен • Юссуф Зейду • Сиссоко Альфа • Тшибуабуа Марвен • Баич Стефан
23 декабря. Стадион "Луи II".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ПСЖ, Монако, Лион, Лилль