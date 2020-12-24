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«ПСЖ», «Лион» и «Лилль» уверенно победили, «Монако» в меньшинстве добыл очко

24 Декабря 2020, 01:00,

Global Look Press

В чемпионате Франции завершился 17-й тур. «ПСЖ» принимал «Страсбург», и до 80-й минуты вёл со «скользким» счетом 1:0. Однако дальше удалось забить еще трижды и победить 4:0. «Монако» без восстанавливающегося Александра Головина  в который раз остался в меньшинстве в первом тайме, но спас игру с «Сент-Этьеном» (2:2). «Лион» с «Лиллем» остались на вершине, забив своим соперникам по три гола.

Протокол игры  
ПСЖ 4:0 Страсбург
(1:0) Пембеле Тимоте 18'    
(2:0) Мбаппе Килиан 80'    
(3:0) Гуэйе Идрисса 89'    
(4:0) Кин Мойзе 90'    
Навас Кейлор Керер Тило Маркиньос Маркос Баккер Митчел Пембеле Тимоте Рафинья Алькантара   83' (Дракслер Юлиан (   83') Эррера Андер   78' (Гуэйе Идрисса (   78') Верратти Марко Дагба Колин Ди Мария Анхель   90' (Фадига Бандиугу (   90') Мбаппе Килиан   84' (Кин Мойзе (   84')
Запасные: Рико Серхио Руис-Атиль Кайс Летелье Александр
Кавасима Эйдзи Симакан Мохамед   90' (Шахири Мехди (   90') Митрович Стефан Джику Александр Лала Кенни Сиссоко Ибраима   64' (Прчич Саньин (   64') Аолу Жан-Эде Льенар Димитри   64' (Томассон Адриен (   64') Кароль Лионель Беллегард Жан-Рикнер   78' (Диалло Хабиб (   78') Ажорк Людовик
Запасные: Зохи Кевин Сиби Маам Каси Антони Аанеба Исмаэль
23 декабря. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
Протокол игры  
Лион 3:0 Нант
(1:0) Экамби Карл Токо 4'    
(2:0) Кадевере Тино 37'    
(3:0) Пакета Лукас 44'    
Лопеш Антони Дюбуа Лео   89' (Диоманде Синали (   89') Фильо Марсело   14' Денайер Джейсон Корне Максвелл   70' (Де Шильо Маттиа (   70') Пакета Лукас   71' (Шерки Райан (   71') Мендес Тьяго Ауа Уссем Кадевере Тино   89' (Сумаре Яя (   89') Депай Мемфис Экамби Карл Токо   71' (Бруно Моура (   71')
Запасные: Бар Мельвен Поллерсбек Юлиан Какере Максанс Бенламри Джамеледдин
Лафон Альбан Жиротто Андрей Кастеллетто Жан-Шарль Паллуа Николя   68' Коршья Себастьен Чиривелла Педро   60' (Кулибали Калифа (   60') Абейд Мехди   56'   80' (Туре Абдулайе (   80') Аппиа Деннис Коко Маркус   34'   60' (Луза Имран (   60') Коло-Муани Рандаль   90' (Ндилю Бридж (   90') Бамба Кадер   59' (Саймон Мозес (   59')
Запасные: Базила Тома Петрич Денис Траоре Шарль Эмон Рено
23 декабря. Стадион "Гроупама Арена".
Протокол игры  
Монпелье 2:3 Лилль
    23' Веа Тимоти (0:1)
(1:1) Лаборд Гаэтан 57'    
    68' Иконе Жонатан (1:2)
(2:2) Делор Анди 70'    
    87' Йилмаз Бурак (2:3)
Омлин Йонас Самбья Саломон   50' Илтон Виторино Конгре Даниэль Ристич Михайло   66'   78' (Ойонго Амбруаз (   78') Молле Флоран Ферри Жордан   88' Шотар Жорис Юн Ил-Лок   73' (Долли Киган (   73') Делор Анди   80' (Мавидиди Стефи (   80') Лаборд Гаэтан
Запасные: Коцца Николя Суке Арно Мендеш Педру II Берто Димитри Шкулетич Петар
Меньян Майк Челик Зеки   27' (Джало Тьягу (   27') Фонте Жозе Ботман Свен Мандава Рейнилду   58' (Брадарич Домагой (   58') Веа Тимоти   76' (Язиджи Юсуф (   76') Андре Бенжамин   17'   46' (Сумаре Бубакари (   46') Шека   77' Бамба Джонатан Иконе Жонатан Дэвид Джонатан   75' (Йилмаз Бурак (   75')
Запасные: Ниассе Шейх Писсуто Эухенио Карнезис Орестис Лихаджи Исаак
23 декабря. Стадион "Стад де ля Моссон".
Протокол игры  
Анже 2:1 Марсель
(1:0) Лаж Матиас 4'    
(2:0) Дьони Луа 23'    
    75' Ронжье Валентин (2:1)
Бернардони Поль Манко Венсан Траоре Исмаэль Томас Ромен   86' (Павлович Матео (   86') Думбия Сулейман   47' Кулибали Лассана Мангани Томас Капелле Пьеррик Фюльжини Анжело   48'   79' (Чо Мохамед-Али (   79') Лаж Матиас   90' (Эль-Мелали Фарид (   90') Дьони Луа   79' (Бобишон Антонен (   79')
Запасные: Ульд Халед Зинедин Бамба Абдулайе Бютель Людовик Кабо Джимми Таиби Ванисс
Манданда Стив Сакаи Хироки   38'   46' (Хауи Саиф-Эдин (   46'   88') Альваро Гонсалес II Чалета-Цар Дуе   55' Нагатомо Юто   74' (Стротман Кевин (   74') Камара Бубакар Ронжье Валентин   14' Кюизанс Микаэль   60' (Товен Флорьян (   60') Пайе Димитри Бенедетто Дарио   74' (Аке Марли (   74') Жермен Валер   61' (Энрике Луис III (   61')
Запасные: Нгапандуэтнбу Симон Радоньич Неманья Балерди Леонардо Пеле Йоанн
23 декабря. Стадион "Раймон Копа" (Анже).
Протокол игры  
Монако 2:2 Сент-Этьен
(1:0) Диоп Софьян 7'    
    21' Дебюши Матьё (1:1)
    29' Буанга Денис (1:2)
(2:2) Фолланд Кевин 48'    
Манноне Вито Агилар Рубен   40' Дисаси Аксель Марипан Гильермо   28' Кайо Энрике   60' (Сидибе Джибриль (   60') Диоп Софьян   46' (Флорентину (   46') Чуамени Орельен Матазо Элио   35' Желсон Мартиньш   84' (Балло-Туре Фоде (   84') Фолланд Кевин   71'   84' (Геббельс Виллем (   84') Бен-Йеддер Виссам   69' (Пеллегри Пьетро (   69')
Запасные: Маецки Радослав Павлович Страхиня Мийо Энцо Бадиашиле Бенуа
Мулен Жесси Дебюши Матьё Соу Сайду Колодзейчак Тимоти Трауко Мигель Камара Махди   81' Неу Иван Монне-Паке Кевин   70' (Норден Арно (   70') Гурна-Дуат Лукас   44'   46' (Будебуз Ряд (   46') Аушиш Адиль   59' (Амума Ромен (   59') Буанга Денис   69' (Крассо Жан-Филипп (   69')
Запасные: Муэффек Аймен Юссуф Зейду Сиссоко Альфа Тшибуабуа Марвен Баич Стефан
23 декабря. Стадион "Луи II".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Монако, Лион, Лилль
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